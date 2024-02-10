الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر
يلاقي منتخب قطر، حامل اللقب، منافسه منتخب الأردن، يوم السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.
وهذا النهائي العربي الأول منذ فوز العراق 1/0 على السعودية في نسخة 2007.
ويسعى منتخب قطر للفوز بكأس آسيا والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، في حين يحلم منتخب الأردن بالفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، في أول مرة يصل فيها للنهائي.
وسبق أن تواجه منتخبا قطر والأردن في تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، لكن هذه أول مواجهة بينهما في كأس آسيا.
وفي مشواره إلى النهائي فاز منتخب قطر 5 مرات وتعادل مرة فاز فيها بضربات الترجيح، في حين فاز منتخب الأردن 4 مرات وخسر مرة وتعادل مرة.
وفي الأدوار الإقصائية أطاح منتخب الأردن بالعراق وكوريا الجنوبية، وكان هذا بمثابة انتصار للمدرب المغربي الحسين عموتة الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد أن أنهى النشامى عام 2023 دون فوز في سبع مباريات خسر خلالها ست مرات.
ويسعى منتخب قطر للتخلص من مشواره المخيب في كأس العالم 2022 بعد أن خسرت جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.
وفي النسخة الحالية نجح منتخب قطر في التسجيل على جميع منافسيه من دور المجموعات حتى نصف النهائي.
الموعد والقنوات الناقلة
وتقام مباراة قطر والأردن الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة النهائية على قنوات: beIN ASIAN CUP 1، beIN ASIAN CUP 2، وbeIN ASIAN CUP 3، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وSSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1.