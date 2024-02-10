الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن وقطر

يلاقي منتخب قطر، حامل اللقب، منافسه منتخب الأردن، يوم السبت، في نهائي كأس آسيا 2023.

وهذا النهائي العربي الأول منذ فوز العراق 1/0 على السعودية في نسخة 2007.

ويسعى منتخب قطر للفوز بكأس آسيا والحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي، في حين يحلم منتخب الأردن بالفوز باللقب لأول مرة في تاريخه، في أول مرة يصل فيها للنهائي.

وسبق أن تواجه منتخبا قطر والأردن في تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم، لكن هذه أول مواجهة بينهما في كأس آسيا.