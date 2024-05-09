لم يهتم بغضب جماهيره.. نجم مانشستر يونايتد يغازل ريال مدريد (صورة)
أثار أليخاندرو جارناتشو، لاعب نادي مانشستر يونايتد غضب جماهير فريقه، بعدما نشر صورة، اعتبرها متابعون، مغازلة لنادي ريال مدريد بعد فوزه الدرامي، أمس، على بايرن ميونخ في دوري أبطال أورروبا.
وفاز ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة على بايرن ميونيخ 2-1 في إياب قبل النهائي، أمس الأربعاء.
ومنح هدف ألفونسو ديفيز في الشوط الثاني على ملعب سانتياغو برنابيو بايرن التقدم 3-2 في مجموع المباراتين، قبل أن يسجل البديل خوسيلو هدفين متأخرين ليقود ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة منذ موسم 2013-2014.
وعقب المباراة نشر أليخاندرو جارناتشو، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة لنجله الصغير، وهو يرتدي قميص فينيسيوس جونيور خلال فوز ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على بايرن.
واعتبر عدد من مشجعي مانشستر يونايتد أن جارناتشو، لم يعر اهتمامًا، لغضب جماهر مانشستر يونايتد، بعد الخسارة المدوّية، منتصف هذا الأسبوع، أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
وظهرت مشاكل مانشستر يونايتد هذا الموسم مرة أخرى بعد هزيمته 4-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الإثنين الماضي.
وسجل مايكل أوليس ثنائية ليحقق كريستال بالاس الفوز على مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بانتصار ساحق 4-صفر على ملعب سيلهورست بارك، اليوم الإثنين، مما يزيد الضغوط على المدرب إريك تين هاغ.
واستمر يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة من 35 مباراة، متأخرًا بنقطتين عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس مع تلاشي آماله في المنافسة على التأهل لمسابقة أوروبية الموسم المقبل.