لم يهتم بغضب جماهيره.. نجم مانشستر يونايتد يغازل ريال مدريد (صورة)

وفاز ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة على بايرن ميونيخ 2-1 في إياب قبل النهائي، أمس الأربعاء.

ومنح هدف ألفونسو ديفيز في الشوط الثاني على ملعب سانتياغو برنابيو بايرن التقدم 3-2 في مجموع المباراتين، قبل أن يسجل البديل خوسيلو هدفين متأخرين ليقود ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة منذ موسم 2013-2014.

وعقب المباراة نشر أليخاندرو جارناتشو، من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورة لنجله الصغير، وهو يرتدي قميص فينيسيوس جونيور خلال فوز ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على بايرن.

واعتبر عدد من مشجعي مانشستر يونايتد أن جارناتشو، لم يعر اهتمامًا، لغضب جماهر مانشستر يونايتد، بعد الخسارة المدوّية، منتصف هذا الأسبوع، أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.