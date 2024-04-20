الأهلي المصري يصدم محمد النني
أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن رئيس النادي محمود الخطيب رفض ضم محمد النني لاعب وسط آرسنال.
وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن لجنة التخطيط تؤيد رأي محمود الخطيب في عدم التعاقد مع محمد النني.
وأضاف أن النني يرغب للعودة من جديد إلى الأهلي، الموسم الجديد، وإنهاء مسيرته الاحترافية مع آرسنال.
وتابع المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يعرض الأمر على المدرب السويسري مارسيل كولر.
ومحمد النني البالغ من العمر 31 عاما من ناشئي الأهلي؛ إذ لعب للأهلي تحت 19 عاما وغادره عام 2008 إلى المقاولون العرب.
وبعد ذلك انتقل النني إلى بازل السويسري، ثم إلى آرسنال، علما أنه لعب موسما واحدا بنظام الإعارة مع بشكتاش التركي.
وينتهي عقد النني مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانا، لكن يبدو أنه لن يعود للأهلي.
ولعب النني ست مرات فقط مع آرسنال، الموسم الحالي، وشارك في 96 دقيقة مع المدرب ميكيل أرتيتا.
وبالمجمل لعب النني مع آرسنال 161 مباراة، سجل فيها ستة أهداف، وصنع 10، في حين لعب 144 مباراة مع بازل، سجل فيها 10 أهداف، وصنع ثمانية، أما مع بشكتاش فلعب 36 مباراة، سجل فيها هدفا، وصنع أربعة.