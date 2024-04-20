الأهلي المصري يصدم محمد النني

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن رئيس النادي محمود الخطيب رفض ضم محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وقال المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن لجنة التخطيط تؤيد رأي محمود الخطيب في عدم التعاقد مع محمد النني.

وأضاف أن النني يرغب للعودة من جديد إلى الأهلي، الموسم الجديد، وإنهاء مسيرته الاحترافية مع آرسنال.

وتابع المصدر أنه حتى هذه اللحظة لم يعرض الأمر على المدرب السويسري مارسيل كولر.

ومحمد النني البالغ من العمر 31 عاما من ناشئي الأهلي؛ إذ لعب للأهلي تحت 19 عاما وغادره عام 2008 إلى المقاولون العرب.