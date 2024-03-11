محمد النني يفتتح غرفة صلاة في ملعب الإمارات (فيديو)
يضم نادي آرسنال عددا من اللاعبين المسلمين في جميع الفئات، أبرزهم النني
افتتح المصري محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، غرفة صلاة، في معقل الفريق ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.
ويضم نادي آرسنال عددا من اللاعبين المسلمين في جميع الفئات، أبرزهم النني.
وغرد النني: "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".
وتابع: "إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي آرسنال في المستقبل. أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك لآرسنال".
وأقدمت عدة أندية أوروبية وإنجليزية على خطوات لمنح اللاعبين المسلمين مساحة أكبر لممارسة شعائرهم الدينية خلال السنوات الأخيرة.
وأمس الاثنين، قررت رابطة الدوري الإنجليزي منح حكام المباريات أحقية إيقاف اللعب لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار إذا ما تزامن موعده مع أوقات اللعب.