محمد النني يفتتح غرفة صلاة في ملعب الإمارات (فيديو)

افتتح المصري محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، غرفة صلاة، في معقل الفريق ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويضم نادي آرسنال عددا من اللاعبين المسلمين في جميع الفئات، أبرزهم النني.

وغرد النني: "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".