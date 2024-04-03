قبل المواجهة.. باريس سان جيرمان يتفوق على برشلونة في "نقطة قوته"

وأضاف التقرير: "غادر عن (البلوغرانا) أيضًا بعض اللاعبين الأكبر سنًا، مثل بوسكيتس وجوردي ألبا، وتم الاعتماد على تصعيد لاعبين من أكاديمية النادي مثل لامين يامال وباو كوبارسي".

وأوضحت: "يُظهر فريق لويس إنريكي أنه الأصغر بمتوسط ​​أعمار لاعبيه البالغين 24.4 عامًا، بينما يأتي برشلونة ثانيا بمتوسط أعمار ​​24.8 عامًا، ويتعادل آرسنال وبروسيا دورتموند بمتوسط ​​25.6 عامًا، يليهما بايرن ميونخ بـ26.7 عامًا ومانشستر سيتي بـ26.8 عامًا وريال مدريد بـ27.3 عامًا وأتلتيكو مدريد بـ28.7 عامًا".

وأشار التقرير: "في رغبته الجامحة للفوز بدوري أبطال أوروبا، اختار باريس سان جيرمان هذا الموسم التكيف مع المتطلبات الجديدة لسوق كرة القدم، حيث تتمتع القوة البدنية بأهمية أكبر، وفضل التخلص من صورته كفريق من النجوم التي رافقته دائمًا، ويضم الفريق لاعبين مثل باركولا (21 عامًا) وغونزالو راموس (22 عامًا) وكانغ إن لي (22 عامًا) ونونو مينديز (21) وأرناو تيناس (22) ويوغارتي (22 عامًا)، على الرغم من أن زائير إيمري (18 عامًا) هو الاكتشاف الكبير للنادي، يضم الفريق أيضًا لاعبين شابين هما إيثان مبابي ومايولو يبلغان من العمر 17 عامًا، على الرغم من مشاركتهما بشكل أقل".

وأوضح "موندو": "فقط اثنان من اللاعبين المخضرمين الذين تم التعاقد معهم، هما لوكاس هيرنانديز (27 عامًا) وعثمان ديمبلي (26 عامًا)، انضما إلى النادي مقابل رسوم ضخمة، بقيمة 45 و 50 مليون يورو على التوالي".