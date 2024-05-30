التحقيق مع بيكيه بشأن إقامة السوبر الإسباني بالسعودية

وذكرت وثيقة المحكمة أن القاضية ديليا رودريغو انتهت إلى وجود مؤشرات على وجود مخالفات في الصفقة بين شركة كوزموس المملوكة لبيكيه والاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإن لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني وشركة صلة للرياضة المملوكة للحكومة السعودية وبيكي قد وقعوا اتفاقا في 2019 تلقت بموجبه شركة بيكيه 40 مليون يورو (43.356 مليون دولار أمريكي) في صورة "مكافأة نجاح" لإقامة مباريات في المملكة كل عام.

وكتبت رودريغو "الحقائق قيد التحقيق في الإجراءات الحالية تأتي من مخالفات محتملة ذات آثار جنائية في التعاقدات أو الاتفاقات".