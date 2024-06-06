"غريم" ميسي على قائمة تعاقدات لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي يريد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة.

وأوردت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، أن لوس أنجلوس يريد تدعيم صفوفه بالحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيكون نجمًا آخر يلتحق بدوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يخوض مع إنتر ميامي موسمه الأول في دوري "آم آل أس" (MLS).

وذكرت التقارير ذاتها أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قد يلتحق بغريمه ليونيل ميسي في ملاعب الدوري الأمريكي، ويكون منافسًا له في موسم 2024 ـ 2025 في حال تم توقيع الصفقة مع فريق غالاكسي.

وتعرف علاقة ميسي وليفاندوفسكي بالعداوة منذ الإعلان عن نتائج جوائز "الأفضل" للفيفا (THE BEST) لسنة 2020 والتي توج بها النجم الأرجنتيني في وقت كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الهداف التاريخي لبولندا.