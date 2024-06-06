"غريم" ميسي على قائمة تعاقدات لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي يريد التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة.
وأوردت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية، أن لوس أنجلوس يريد تدعيم صفوفه بالحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيكون نجمًا آخر يلتحق بدوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يخوض مع إنتر ميامي موسمه الأول في دوري "آم آل أس" (MLS).
وذكرت التقارير ذاتها أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قد يلتحق بغريمه ليونيل ميسي في ملاعب الدوري الأمريكي، ويكون منافسًا له في موسم 2024 ـ 2025 في حال تم توقيع الصفقة مع فريق غالاكسي.
وتعرف علاقة ميسي وليفاندوفسكي بالعداوة منذ الإعلان عن نتائج جوائز "الأفضل" للفيفا (THE BEST) لسنة 2020 والتي توج بها النجم الأرجنتيني في وقت كانت كل التوقعات تصب في مصلحة الهداف التاريخي لبولندا.
وفي ديسبمر 2023، اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بوجود خلاف مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وذلك خلال مقابلة مع شبكة "ESPN".
وشوهد ميسي وهو يتجاهل ليفاندوفسكي عندما التقى منتخبا الأرجنتين وبولندا في كأس العالم قطر 2022، ويُعتقد أيضًا أنه استهدفه على وجه التحديد خلال المباراة بالحيل والمراوغات.
وفي محادثة مع شبكة "ESPN" تناول ميسي الخلاف مع ليفاندوفسكي واعترف بأنه "منزعج" من تصريحات ليفاندوفسكي بعد فوزه بجائزة "The Best".
وقالت صحيفة "آس" إن النادي الأمريكي يسعى أيضاً للتعاقد مع قائد بروسيا دورتموند ماركو رويس، راغبًا في أن يجمع من جديد بين ليفاندوفسكي ورويس، الذين سبق لهم وأن لعبا معًا في فترة توهج النادي الألماني.
وانتقل ليفاندوفكسي إلى النادي الكتالوني في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ وشارك في 49 مباراة وسجل 26 هدفًا فيما 9 تمريرات حاسمة.
وكان لوس انجلوس غالاكسي تعاقد في أواخر مايو الماضي، مع هداف فرنسا أوليفيي جيرو بعد نهاية عقده مع الميلان الإيطالي.