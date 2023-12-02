ميسي يعترف: تجاهلت ليفاندوفسكي وتعمدت مراوغته

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بوجود خلاف مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال مقابلة مع شبكة "ESPN".

وشوهد ميسي وهو يتجاهل ليفاندوفسكي عندما التقى منتخبا الأرجنتين وبولندا في كأس العالم قطر 2022، ويُعتقد أيضًا أنه استهدفه على وجه التحديد خلال المباراة بالحيل والمراوغات.

وقال أنخيل دي ماريا زميل ميسي إن الأخير كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي، وقال: "حتى جدتي أدركت أن ميسي كان يتعمد مواجهة ليفاندوفسكي".

وفي محادثة مع شبكة "ESPN" تناول ميسي الخلاف مع ليفاندوفسكي واعترف بأنه "منزعج" من تصريحات ليفاندوفسكي بعد فوزه بجائزة "The Best".