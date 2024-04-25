الكرة الذهبية.. أنشيلوتي يجيب عن "السؤال الحرج" حول فينسيوس وبيلينغهام

أجاب كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، عن سؤال حرج للغاية يخص، جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.

وحضر أنشيلوتي كعادته المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وشدد المدرب الإيطالي على رغبة الفريق في حسم لقب الدوري مبكرًا، واستغلال فرصة فارق النقاط الكبير من المنافسين.

وأشار أنشيلوتي إلى شفاء تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق، مؤكدًا جاهزيته لمباراة قادش، على أن يتواجد أيضًا في مباراة بايرن ميونخ.

كما أعلن أن غياب رودريغو وجود بيلينغهام عن التدريبات لن يؤثر على موقفهما من مباراة ريال سوسيداد، إذ يعاني اللاعب الإنجليزي من بعض المشاكل في الأمعاء فقط.

وسُئل أنشيلوتي عن من يستحق الكرة الذهبية بين بيليغهام أو فينيسيوس جونيور، فأجاب المدرب الإيطالي: "كلاهما".

وتابع :"ما يميز فينيسيوس حقًا هو الاستمرارية، لكن كلاهما يستحق الجائزة.

وأكد أنشيلوتي على صحة قرار نادي برشلونة بإبقاء مدربه تشافي لما قدمه خلال العامين الأخيرين.