أول رد من الأهلي بعد تصريحات شريف إكرامي (صورة)

رد محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على تصريحات شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الحالي ولاعب الفريق السابق.

وشن إكرامي هجوما على مسؤولي الأهلي دفاعا عن زميليه في بيراميدز وزوج شقيقته أيضا رمضان صبحي.

وكان صبحي لاعبا في النادي الأهلي قبل أن يفضل الانتقال إلى بيراميدز على الاستمرار مع ناديه.

ويرفض مسؤولو الأهلي فكرة عودة رمضان صبحي للعب في النادي، حسب تقارير مصرية.

وقال شريف إكرامي في حوار تلفزيوني: "نحن في مصر ليس لدينا مرجعية في الحكم على الصحيح والخطأ، الأمور تسير بالأهواء فتارة نقول احتراف، وتارة أخرى نقول قيم ومبادئ".

وأضاف في رده على عودة رمضان صبحي للأهلي: "جميع الآراء التي سمعتها سواء من المؤيدين لعودة رمضان صبحي أو المعارضين غير مقنعة لأن الطرفين ليس لديهما أسباب منطقية".

وأوضح: "المؤيدون لعودة اللاعب قالوا، رمضان يقدم اعتذارًا كي يعود للأهلي، ولكن السؤال يعتذر عن إيه؟ هل رمضان أخطأ في حق الأهلي".

وواصل: "ما هو حق الأهلي أو أي ناد، أول حاجة إن احترم العقد واحترم رموزك وتاريخك وكيانك ومسؤوليك، مطلعش أهاجم حد ولا ادخل في خصومة مع النادي إعلامية أو قضائية».

وواصل: "هل اختلاف رغبتي مع رغبة المسؤول ده يعتبر غلط في حق النادي؟ بالتأكيد لا".

وعن المعارضين لعودة رمضان قال: "منطقهم غريب لأنهم يقولون قيم ومبادئ الأهلي لا تسمح، وهذا أمر غريب لأن رمضان صبحي، لم يخطئ يومًا في حق المسؤولين أو قام بشتمهم".

وزاد: "رمضان مالوش فيديوهات مصورة مع الجماهير وهو يسب النادي الأهلي وجمهوره ومالوش فيديوهات مصورة يسب رموز النادي ويشتمهم ويتطاول عليهم".

واختتم: "أنا لا أقصد إمام عاشور، أنا اتحدث بصفة عامة.. أن تغض الطرف عن أشياء وتتماهى مع أشياء وهذا يسمى كيل بمكيالين".

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