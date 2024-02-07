هل من الطبيعي أن ينمو لامين يامال 10 سنتيمترات؟

أثار ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، الجدل بحديثه عن جزئية تخص نمو اللاعب الشاب لامين يامال.

ويعد يامال أحد أبرز نجوم برشلونة هذا الموسم، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.

وأثبت يامال نفسه في برشلونة حيث يقدم الشاب أداء استثنائيًا مع فريقه، وقد حظى بفرص للعب تحت قيادة مدربه تشافي، في ظل إصابة رافينيا.

وقال ديكو، في تصريحات صحفية: "لامين يامال يحصل على دقائق أكثر مما ينبغي لعمره بسبب الإصابات، هو مراهق نما 10 سنتيمترات في طوله في العام الماضي، لدي ابن في عمره، أعلم عما أتحدث، لكننا نواجه لاعبًا مختلفًا، بسبب طريقة اتخاذه للقرارات في الملعب وقبل كل شيء، لأنه يمكن رؤيته وهو يستمتع بنفسه في هذا العمر هو الشيء الأكثر أهمية".