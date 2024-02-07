هل من الطبيعي أن ينمو لامين يامال 10 سنتيمترات؟
أثار ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، الجدل بحديثه عن جزئية تخص نمو اللاعب الشاب لامين يامال.
ويعد يامال أحد أبرز نجوم برشلونة هذا الموسم، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 16 عامًا فقط.
وأثبت يامال نفسه في برشلونة حيث يقدم الشاب أداء استثنائيًا مع فريقه، وقد حظى بفرص للعب تحت قيادة مدربه تشافي، في ظل إصابة رافينيا.
وقال ديكو، في تصريحات صحفية: "لامين يامال يحصل على دقائق أكثر مما ينبغي لعمره بسبب الإصابات، هو مراهق نما 10 سنتيمترات في طوله في العام الماضي، لدي ابن في عمره، أعلم عما أتحدث، لكننا نواجه لاعبًا مختلفًا، بسبب طريقة اتخاذه للقرارات في الملعب وقبل كل شيء، لأنه يمكن رؤيته وهو يستمتع بنفسه في هذا العمر هو الشيء الأكثر أهمية".
وهو ما جعل صحيفة "ريليفو" الإسبانية تطرح سؤالا في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، قائلة: "هل من الطبيعي أن ينمو لامين يامال 10 سنتيمترات في السنة؟".
وقال الدكتور إدوارد ألينتورن، وهو جراح عظام في معهد كوجات، وقد زاره اللاعب من قبل، للصحيفة: "هذا النمو شائع وطبيعي عند الأطفال في سن 16 عامًا. لا تزال عظامهم غير ناضجة. وبالتالي سيكون من الغريب أكثر أن ينمو 10 سنتيمترات أخرى من الآن فصاعدًا".
وأوضح الدكتور ألينتورن أن يامال زاره منذ أكثر من عام بقليل بسبب كسر في الرسغ، حيث أوضح: "عندما فحصناه، لاحظنا كسرًا يحدث للأطفال، كانت عظامه في طور النمو، تتوقف النساء عادةً عن النمو في سن 15 عامًا، بينما يستمر النمو عند الأولاد لمدة عام إضافي، وفي دراسة أجريناها، وجدنا أن هناك أربطة في هذه الأعمار لا تزال في طور النمو لدى الأطفال، وبالتالي لا يزال لديهم بعض النمو المتبقي".
وأوضحت الصحيفة، أنهم في برشلونة لا يشعرون بالقلق من نمو لامين يامال، بل يدركون أن هذه المرحلة من النمو طبيعية.
وأشار الطبيب إدوارد ألينتورن إلى أن "يامال في المرحلة النهائية من النمو، لكن يلزم إجراء أشعة سينية لمعرفة مقدار ما يمكنه أن ينمو بعد ذلك"، موضحا أن "اللاعب يمكنه القيام بتمارين في هذه المرحلة لاكتساب كتلة عضلية، لكن ذلك يعتمد على جيناته".
وكان نجم برشلونة الشاب، توج، مساء الثلاثاء، بجائزة اللاعب الواعد، وذلك على هامش مهرجان كتالونيا الرياضي.
وخاض لامين يامال 32 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات هذا الموسم منها 15 مباراة شارك فيها بصفة أساسية- مُسهمًا بـ8 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم 5 تمريرات حاسمة).
ويصنف لامين يامال ضمن أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم العالمية، وقد تمكن من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية خلال انطلاقته القوية مع البلوغرانا.
ويمتد تعاقد يامال مع برشلونة حتى 30 يونيو 2026. وتُقدر القيمة السوقية للاعب الشاب بـ60 مليون يورو.