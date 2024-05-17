رونالدو يهزم ميسي بالقاضية في "معركة الأموال"

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية لأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الغولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى بطولة ليف غولف المدعومة من السعودية.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عاما) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار بفضل صفقات رعاية إذ تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستجرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.

وحل لاعب الغولف الإسباني جون رام، الفائز ببطولتين كبيرتين في الجولف، في المركز الثاني عقب انتقاله إلى بطولة ليف غولف في ديسمبر الماضي في صفقة كبرى أدت إلى صدمة في أوساط الرياضة بالكامل، بعدما قدرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس على العالم حاليا في تلك الرياضة حصل فيها على 300 مليون دولار على الأقل.

وبعيدا عن ذلك المبلغ، فإن رام حصل على 218 مليون دولار وانضم إلى رونالدو في كونهما الثنائي الرياضي الوحيد الذي يتجاوز أجره 200 مليون دولار.