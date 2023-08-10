متفوقًا على ميسي.. كريستيانو رونالدو أعلى المشاهير دخلا وتأثيرا عبر إنستغرام

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على منافسيه بعدما بات أعلى المشاهير دخلا عبر موقع "إنستغرام" للعام الثالث على التوالي.

وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة "فوربس" كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى النصر، قائمة أثرياء "إنستغرام": 2023.

وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر أتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بـ "إنستغرام"، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستغرام" و"يوتيوب".