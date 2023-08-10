متفوقًا على ميسي.. كريستيانو رونالدو أعلى المشاهير دخلا وتأثيرا عبر إنستغرام
تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على منافسيه بعدما بات أعلى المشاهير دخلا عبر موقع "إنستغرام" للعام الثالث على التوالي.
وتصدر رونالدو، الذي صنفته مجلة "فوربس" كأعلى الرياضيين دخلا في العالم للمرة الأولى منذ 2017 عقب انتقاله إلى النصر، قائمة أثرياء "إنستغرام": 2023.
وترتكز القائمة، التي قامت بجمعها "هوبر أتش كيو" وهي أداة الجدولة الخاصة بـ "إنستغرام"، على البيانات الداخلية والعامة المتاحة بشأن القيمة التي يتقاضاها المستخدم عن المنشور الواحد عبر "إنستغرام" و"يوتيوب".
وتكشف الأداة أن رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، يحصل على 3.23 مليون دولار مقابل المنشور الواحد عبر إنستغرام، حيث يحظى بمتابعة نحو 600 مليون حساب.
وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب منافسي رونالدو، إذ يحصل اللاعب الفائز بكأس العالم على 2.6 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.
ويتفوق رونالدو وميسي ليس فقط على كل الرياضيين الآخرين، وإنما مشاهير آخرين أمثال المغنية والممثلة سيلينا غوميز ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ونجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب "بالصخرة".
وهناك رياضيان آخران ضمن المراكز العشرين الأولى، وهما لاعب الكريكت الهندي فيرات كوهلي ولاعب كرة القدم البرازيلي نيمار.