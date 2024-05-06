وكيل فيتور روكي يهاجم تشافي ويهدد برشلونة
هاجم أندريه كوري وكيل البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة، المدرب تشافي وهدد النادي الكتالوني بسبب وضع موكله.
وانتقل فيتور روكي إلى برشلونة في السوق الشتوي الماضي في يناير 2024 من أتليتيكو باراناينسي مقابل 40 مليون يورو لكنه شارك في 13 مباراة فقط بواقع 310 دقائق سجل فيها هدفين.
وقال أندريه كوري في مقابلة مع "RAC1": "يجب أن يحصل فيتور روكي على المزيد من الدقائق وأي شخص يفهم لماذا لا يمنحها تشافي له، لم يتحدث تشافي مطلقًا مع اللاعب ولا يفهم هذا الموقف".
وأضاف: "إنه وضع ليس جيدًا، يجب على الصبي أن يعمل بقوة أكبر ويتوقع الفرصة، ولكن كان هناك بالفعل الكثير من المناسبات التي كان من الممكن أن يحصل فيها على هذه الدقائق".
وتابع وكيل روكي "اللاعب قوي جدًا عقليًا وجيد جدًا بدنيًا، في رأيي أن تشافي أعطى الفرصة لفيرمين لوبيز وباو كوبارسي ولامين يامال، لا يملك فيتور أي فرصة".
وضرب كوري مثالا بفينيسيوس جونيور مع ريال مدريد وقال: "في برشلونة هناك الكثير من الصحافة التي تتحدث بحماقة وتعطي أرقامًا سيئة وتقول أشياء ليست حقيقية".
وأتم: "كل هذا لا يساعد، فينيسيوس في ريال مدريد استغرق موسمين للعب، هنا يريدون أن يثبت روكي نفسه خلال شهرين، الناس هنا يريدون القتل بدلا من المساعدة".
واعترف كوري بأنه تحدث بالفعل مع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو بشأن الوضع الحالي لفيتور روكي البالغ من العمر 19 عامًا، وأوضح "لدينا اتفاق مع برشلونة، اخترنا برشلونة، كان لدينا خيارات أخرى، لكننا أردنا اللعب في برشلونة".
وأكد: "نحن على يقين من أن فيتور سيصبح لاعبًا كبيرًا، ولكن قد يتعين عليه البحث عن طريقة أخرى".
وأتم الوكيل: "إذا لم يمنح النادي مساحة لفيتور روكي، فسيتعين التحدث مع النادي للبحث عن حل، سيذهب إلى نادٍ آخر، الأفضل هو البقاء في برشلونة، لكن إذا لم يتمكن من البقاء سيذهب".
وأضاف: "لقد اخترنا القدوم إلى برشلونة بأقل من نصف عروض الأندية الأخرى التي قدموها لنا".
وواصل كوري: "روكي سعيد في برشلونة ويريد الاستمرار، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس مع الرئيس ومع ديكو لإيجاد حل جيد لجميع الأطراف".