وكيل فيتور روكي يهاجم تشافي ويهدد برشلونة

هاجم أندريه كوري وكيل البرازيلي فيتور روكي مهاجم برشلونة، المدرب تشافي وهدد النادي الكتالوني بسبب وضع موكله.

وانتقل فيتور روكي إلى برشلونة في السوق الشتوي الماضي في يناير 2024 من أتليتيكو باراناينسي مقابل 40 مليون يورو لكنه شارك في 13 مباراة فقط بواقع 310 دقائق سجل فيها هدفين.

وقال أندريه كوري في مقابلة مع "RAC1": "يجب أن يحصل فيتور روكي على المزيد من الدقائق وأي شخص يفهم لماذا لا يمنحها تشافي له، لم يتحدث تشافي مطلقًا مع اللاعب ولا يفهم هذا الموقف".

وأضاف: "إنه وضع ليس جيدًا، يجب على الصبي أن يعمل بقوة أكبر ويتوقع الفرصة، ولكن كان هناك بالفعل الكثير من المناسبات التي كان من الممكن أن يحصل فيها على هذه الدقائق".