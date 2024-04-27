6 مباريات تحسم مستقبل مهاجم برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" إن المباريات الست الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني والموسم بشكل عام قد تكون حاسمة بشأن مستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي.

ووفقا للصحيفة، فقد اختفى فيتور روكي من خريطة برشلونة، بعد ظهوره للمرة الأولى في يناير الماضي، عقب أيام قليلة من وصوله النادي.

وشارك روكي بشكل متقطع وسجل هدفين في 13 مباراة، وشارك في 310 دقائق فقط.

وأوضحت الصحيفة أن رومي لم يكن بديلا للمدرب تشافي، حتى مع وصول المرحلة الحاسمة من الموسم، والمباريات ذات المستوى العالي.

وذكرت "سبورت" أنه مع عدم تقلص آمال برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني، يجب أن نرى ما إذا كان تشافي سيقرر منح روكي المزيد من الفرص.