6 مباريات تحسم مستقبل مهاجم برشلونة
قالت صحيفة "سبورت" إن المباريات الست الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني والموسم بشكل عام قد تكون حاسمة بشأن مستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي.
ووفقا للصحيفة، فقد اختفى فيتور روكي من خريطة برشلونة، بعد ظهوره للمرة الأولى في يناير الماضي، عقب أيام قليلة من وصوله النادي.
وشارك روكي بشكل متقطع وسجل هدفين في 13 مباراة، وشارك في 310 دقائق فقط.
وأوضحت الصحيفة أن رومي لم يكن بديلا للمدرب تشافي، حتى مع وصول المرحلة الحاسمة من الموسم، والمباريات ذات المستوى العالي.
وذكرت "سبورت" أنه مع عدم تقلص آمال برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني، يجب أن نرى ما إذا كان تشافي سيقرر منح روكي المزيد من الفرص.
وقالت إن خطط برشلونة أن يكون تأقلم المهاجم البرازيلي بطيئًا؛ لأنه انضم للنادي بعمر 18 عامًا، في تغيير جذري بالنسبة له.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يتبقى لبرشلونة ست مباريات في الدوري الإسباني؛ إذ يمكن لروكي المشاركة فيها والحصول على فرص لمواصلة التطور.
وبيّنت أنه ما لم تكن هناك مفاجأة، فإن روكي سيكون أيضًا ضمن الموسم التحضيري في أول عام كامل له في برشلونة.
وأفادت "سبورت" بأنه من الناحية المنطقية، فإن رحيل روكي على سبيل الإعارة يظل خيارا مطروحا على الطاولة، إذا اعتبر اللاعب أنه بحاجة للعب أساسيا.
ويلعب برشلونة مع فالنسيا، يوم الاثنين، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، قبل مواجهة جيرونا وريال سوسيداد وألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية، في الجولات الخمس الأخيرة.