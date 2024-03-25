وكيل فيتور روكي: فينيسيوس كان سينضم إلى برشلونة
كشف أندريه كوري، وكيل أعمال فيتور روكي، نجم برشلونة الحالي، عن كواليس صادمة بشأن تغير وجهة البرازيلي فينيسيوس جونيور، من الانتقال إلى البارسا لارتداء قميص "الميرنغي".
وقال أندريه كوري، في تصريحات لإذاعة "راك 1"، اليوم الإثنين: "صفقة نيمار مع برشلونة غيرت سياسة التعاقدات في ريال مدريد، وهذا الأمر أدى إلى انتقال فينيسيوس إلى قلعة سانتياغو برنابيو بدلاً من الهبوط في كامب نو".
وأضاف: "بعد توقيع برشلونة مع نيمار في 2013، ريال مدريد جن جنونه والدليل على ذلك أنهم قاموا بدفع مبالغ كبيرة للغاية للتعاقد مع رودريغو وفينيسيوس.، والأخير خاننا وكيل أعماله، كان فينيسيوس سيأتي إلى برشلونة لأنه من مشجعي الفريق".
فينيسيوس وقَّع لريال مدريد في عام 2018 بعد تألقه في صفوف فلامنغو، الفريق الذي ظهر للمرة الأولى معه كمحترف.
رحيل روكي؟
وعلق وكيل أعمال مهاجم برشلونة، على الأنباء التي ترددت عن قرب رحيل روكي على سبيل الإعارة بنهاية الموسم.
وانتقل روكي إلى برشلونة في يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو باراناينسي بمقابل 30 مليون يورو، لكن خرجت بعض الأخبار عن إمكانية إعارته.
وقال أندريه كوري: "فيتور في حالة جيدة جدًا بدنيًّا وجسديًّا، قوي من الناحية الذهنية، لم ينتظر كثيرًا حتى يظهر إمكاناته الفنية المميزة، لن يغادر برشلونة حتى ولو على سبيل الإعارة".
وأشار: "روكي لاعب متكامل، هذا ما يقوله عنه لاعبون مثل روماريو وريفالدو، كما إن مركز المهاجم الصريح في برشلونة مغطى بشكل جيد، لذا لا يجب القلق من إندريك صفقة ريال مدريد".
وعن تفاصيل صفقة انضمامه للبارسا، أوضح: "برشلونة يدفع 5 ملايين كل 6 أشهر حتى يصل إلى 31 مليونًا القيمة الثابتة للصفقة، ولتحقيق جميع المتغيرات، يجب أن يكون فيتور لاعبًا أساسيًّا".
وتابع: "إذا كان روكي أساسيًّا في برشلونة في سن 20 عامًا، فإن سعره سيصل إلى 200 مليون يورو بالتأكيد".