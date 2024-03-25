وكيل فيتور روكي: فينيسيوس كان سينضم إلى برشلونة

كشف أندريه كوري، وكيل أعمال فيتور روكي، نجم برشلونة الحالي، عن كواليس صادمة بشأن تغير وجهة البرازيلي فينيسيوس جونيور، من الانتقال إلى البارسا لارتداء قميص "الميرنغي".

وقال أندريه كوري، في تصريحات لإذاعة "راك 1"، اليوم الإثنين: "صفقة نيمار مع برشلونة غيرت سياسة التعاقدات في ريال مدريد، وهذا الأمر أدى إلى انتقال فينيسيوس إلى قلعة سانتياغو برنابيو بدلاً من الهبوط في كامب نو".

وأضاف: "بعد توقيع برشلونة مع نيمار في 2013، ريال مدريد جن جنونه والدليل على ذلك أنهم قاموا بدفع مبالغ كبيرة للغاية للتعاقد مع رودريغو وفينيسيوس.، والأخير خاننا وكيل أعماله، كان فينيسيوس سيأتي إلى برشلونة لأنه من مشجعي الفريق".