وفاة مكتشف محمد صلاح

نادي المقاولون العرب أصدر بيانًا، مساء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الرسمي قال فيه: "إذ ينعى نادي المقاولون العرب بكل حزن نجمه التاريخي، وقائد فريق الكرة، ورمزها بالنادي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وكل محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعتبر سعيد الشيشيني، هو مكتشف محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد ملاحظته لموهبته عندما كان لاعبًا في قطاع الناشئين في نادي المقاولون العرب.

وكشف سعيد الشيشيني في لقاء تلفزيوني سابق أنه طالب رئيس نادي المقاولون العرب بتوفير سكن للاعب محمد صلاح كيلا يتكلف عناء السفر لبلدته، خاصة أنه سيكون من أفضل اللاعبين في مصر.