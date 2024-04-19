محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن صلاح يمتلك عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي مقابل 200 مليون يورو، والعرض قابل للزيادة.

وتابع أن صلاح استقر على الرحيل من ليفربول في نهاية الموسم الحالي وسيكون الأخير له مع الفريق.

وأضاف أن نادي ليفربول ليس لديه مانع من بيع صلاح والاستفادة من بيعه ماديا لتدعيم الفريق.

وأردف أن صلاح يمتلك عروضا من إسبانيا، وايطاليا، وإنجلترا وبالتحديد من تشيلسي.

وأتم بأن صلاح سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مستقبله.