محمد صلاح يستقر على الرحيل عن ليفربول
أكد مصدر مقرب من محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري لم يحسم وجهته المقبلة حتى الان بشأن الانتقال للدوري السعودي.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن صلاح يمتلك عرضًا من نادي اتحاد جدة السعودي مقابل 200 مليون يورو، والعرض قابل للزيادة.
وتابع أن صلاح استقر على الرحيل من ليفربول في نهاية الموسم الحالي وسيكون الأخير له مع الفريق.
وأضاف أن نادي ليفربول ليس لديه مانع من بيع صلاح والاستفادة من بيعه ماديا لتدعيم الفريق.
وأردف أن صلاح يمتلك عروضا من إسبانيا، وايطاليا، وإنجلترا وبالتحديد من تشيلسي.
وأتم بأن صلاح سيحسم موقفه خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مستقبله.
وكان صلاح شاهدًا على خروج فريقه من دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.
وفي ملعبه خسر ليفربول 3-صفر أمام أتالانتا ذهابا، لكنه فاز 1-صفر بفضل هدف من ركلة جزاء حمل توقيع محمد صلاح في إيطاليا الليلة الماضية، لكن فريق كلوب ودع البطولة خاسرا 3-1 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب.