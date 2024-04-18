أهداف مباراة ليفربول وأتلانتا.. محمد صلاح يتقدم (فيديو)

تقدم الجناح المصري محمد صلاح لليفربول على أتلانتا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ونجح صلاح في وضع ليفربول في المقدمة من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة.

وفاز أتلانتا 3/0 في مباراة الذهاب على ليفربول على ملعب أنفيلد.

وهذه رابع مباراة بين ليفربول وأتلانتا، فقد فاز النادي الإيطالي مرتين وليفربول مرة.

والمتأهل من مواجهة ليفربول وأتلانتا سيلعب في نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة مارسيليا وبنفيكا.