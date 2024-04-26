سخرية من أوزيل بسبب كريستيانو رونالدو
تعرض اللاعب السابق مسعود أوزيل للسخرية، بعد التغير الواضح في بنيته الجسدية.
وقبل أسابيع نشر أوزيل مقطع فيديو يظهر فيه ببنية عضلية كبيرة على عكس ما كان عليه عندما كان لاعبا حيث كان لاعبا ذو بنية جسدية عادية.
وحاول عدد من زملاء أوزيل السابقين في منتخب ألمانيا الربط بين النمو العضلي الواضح لأوزيل بمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد.
ولعب رونالدو إلى جابب أوزيل في ريال مدريد بين 2010 و2013، كان فيها أوزيل من أبرز "ممولي" رونالدو.
ووصف ماريو غوميز مظهر أوزيل الجديد بـ"المثير للجدل"، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "ربما يريد مسعود أوزيل من هذا التحول أن يصبح رونالدو الصغير في عالم كرة القدم".
وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، من المثير للإعجاب رؤية كيفية تحقيق هذا التحول، لكن لا أعرف الهدف من ذلك، الزيادة العضلية لا تثير اهتمامي، لكن عند ترك كرة القدم التي عشتها لسنوات، من الطبيعي أن تبحث عن شيء آخر يستهويك كما فعل أوزيل".
وتابع نجم بايرن ميونخ السابق: "يبدو أن أوزيل وجد نفسه الآن في صالة الألعاب الرياضية، لقد لعب في وقت سابق مع رونالدو، ربما قرر الآن أن يتحول إلى رونالدو الصغير".
وغادر أوزيل ريال مدريد إلى آرسنال صيف عام 2013 واعتزل في 2023
في حين علق ريو فيرديناند على مقطع الفيديو الذي نشره أوزيل، والذي حصد نحو مليون إعجاب وقال المدافع السابق: "تبدو قويًّا يا أخي"، بينما وصف الألماني أنطونيو رودريغر مدافع ريال مدريد أوزيل بـ"الوحش".
وكان أبرز تعليق على مقطع الفيديو من رونالدو هداف النصر والدوري السعودي وكتب النجم البرتغالي: "لا تبدو سيئًا يا أخي".