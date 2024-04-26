سخرية من أوزيل بسبب كريستيانو رونالدو

تعرض اللاعب السابق مسعود أوزيل للسخرية، بعد التغير الواضح في بنيته الجسدية.

وقبل أسابيع نشر أوزيل مقطع فيديو يظهر فيه ببنية عضلية كبيرة على عكس ما كان عليه عندما كان لاعبا حيث كان لاعبا ذو بنية جسدية عادية.

وحاول عدد من زملاء أوزيل السابقين في منتخب ألمانيا الربط بين النمو العضلي الواضح لأوزيل بمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد.

ولعب رونالدو إلى جابب أوزيل في ريال مدريد بين 2010 و2013، كان فيها أوزيل من أبرز "ممولي" رونالدو.

ووصف ماريو غوميز مظهر أوزيل الجديد بـ"المثير للجدل"، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "ربما يريد مسعود أوزيل من هذا التحول أن يصبح رونالدو الصغير في عالم كرة القدم".