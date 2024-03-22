تعليق مثير من رونالدو على "عضلات أوزيل" (صورة)
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر على عضلات زميله السابق في ريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل.
وكتب رونالدو على منشور أوزيل وهو يتدرب: "ليس سيئا يا أخي".
وسبق أن تزامل أوزيل ورونالدو ثلاثة مواسم في ريال مدريد بين 2010 و2013.
وأمس الخميس ظهر أوزيل، بشكل جديد عبر منصات التواصل بعد عام من إعلانه اعتزال كرة القدم.
وظهر أوزيل، البالغ من العمر 35 عاما، وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات، وبدت عضلاته مفتولة وقوية للغاية؛ ما أثار إعجاب وتفاعل النشطاء والمتابعين.
وأعلن أوزيل اعتزاله كرة القدم في مارس 2023، عندما كان ينتمي لنادي باشاكشهير التركي، قبل أن ينخرط في نشاط جديد وهو صقل العضلات من خلال تدريبات خاصة لتظهر كتلة عضلية قوية في ذراعيه وجسمه.
ولعب أوزيل لأندية شالكة وفردر بريمن في ألمانيا، وريال مدريد وآرسنال، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي فنربخشه ثم باشاكشهير إسطنبول.
وتوج أوزيل مع ألمانيا بكأس العالم 2014، بعد أن حمل ألوان منتخب الماكينات في 92 مباراة وسجل 23 هدفا.