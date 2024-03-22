تعليق مثير من رونالدو على "عضلات أوزيل" (صورة)

وظهر أوزيل، البالغ من العمر 35 عاما، وهو يتدرب في قاعة تقوية العضلات، وبدت عضلاته مفتولة وقوية للغاية؛ ما أثار إعجاب وتفاعل النشطاء والمتابعين.

وأعلن أوزيل اعتزاله كرة القدم في مارس 2023، عندما كان ينتمي لنادي باشاكشهير التركي، قبل أن ينخرط في نشاط جديد وهو صقل العضلات من خلال تدريبات خاصة لتظهر كتلة عضلية قوية في ذراعيه وجسمه.

ولعب أوزيل لأندية شالكة وفردر بريمن في ألمانيا، وريال مدريد وآرسنال، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في الدوري التركي باللعب لفريقي فنربخشه ثم باشاكشهير إسطنبول.

وتوج أوزيل مع ألمانيا بكأس العالم 2014، بعد أن حمل ألوان منتخب الماكينات في 92 مباراة وسجل 23 هدفا.