ليس الأفضل.. تقييم رونالدو من 10 أمام الهلال

رغم تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية، إلا أن كريستيانو رونالدو اختتم موسما مع النصر السعودي بخيبة أمل كبيرة وبكاء شديد، عقب الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة.

وتوج الهلال باللقب للمرة الـ11 في تاريخه، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفور نهاية ركلات الترجيح سقط رونالد وهو يبكي بشدة مع محاولة زملائه في النصر مواساته.

كما صدم موقع "سوفا سكور" المتخصص في رصد إحصائيات كرة القدم، رونالدو أيضا بمنحه تقييم (7.3)، وهو ثالث أعلى تقييم في تشكيلة النصر بعد أيمن يحيى (9.1) وعلي لاجامي (8.1).