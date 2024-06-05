بيلينغهام يصدم ريال مدريد

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن بيلينغهام خاض فترة طويلة من الموسم وهو يعاني آلاما في الكتف، أثرت في أدائه بشدة.

وأضافت: "يجب على بيلينغهام إجراء جراحة عاجلة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وهو ما يهدد وجوده في بداية الموسم مع ريال مدريد".

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن اللاعب تحمّل هذه الإصابة، إدراكًا لأهمية مشاركته في الأدوار النهائية من دوري الأبطال وبطولة اليورو.

وواصلت: "اللاعب شعر بالآلام في نوفمبر الماضي، والآن لم يعد يحتمل آلام الكتف".

وإذا لم تختفِ أثناء بطولة اليورو، سيخضع اللاعب لجراحة عاجلة عقب البطولة.

واختتمت الإذاعة تقريرها بأن النجم الإنجليزي سيغيب 3 أشهر، ولن يشارك في فترة إعداد ريال مدريد للموسم الجديد، حال خضوعه للجراحة.