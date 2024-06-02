شادي محمد يتقلد منصبًا غير مألوف في الأهلي المصري
تقلد شادي محمد، قائد الأهلي المصري الأسبق، منصبًا غير مألوف داخل القلعة الحمراء.
ودافع شادي محمد عن ألوان الأهلي في الفترة بين 1999 إلى 2009، وحقق العديد من الألقاب على رأسها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات وكأس السوبر الأفريقي 4 مرات بجانب العديد من البطولات المحلية.
وأعلن الأهلي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعيين شادي محمد في منصب مدير جهاز الكرة النسائية بالقلعة الحمراء.
وأوضح الأهلي في بيانه أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وافق على توصية لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح بتعيين شادي محمد في هذا المنصب.
وكلف مجلس الأهلي شادي محمد بطرح رؤية متكاملة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة لتطوير قطاع الكرة النسائية خاصة أنها أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.
ولم ينشئ الأهلي بعد الفريق الأول للكرة النسائية رغم إقدام بعض أندية الدوري المصري للرجال على هذه الخطوة مثل بيراميدز والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب.
وعمل شادي محمد بعد اعتزاله كرة القدم في مجال الإعلام وتحليل المباريات، وعمل لسنوات في قناة الأهلي كمذيع لأحد البرامج التليفزيونية.