شادي محمد يتقلد منصبًا غير مألوف في الأهلي المصري

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، اليوم السبت، تعيين شادي محمد في منصب مدير جهاز الكرة النسائية بالقلعة الحمراء.

وأوضح الأهلي في بيانه أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وافق على توصية لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح بتعيين شادي محمد في هذا المنصب.

وكلف مجلس الأهلي شادي محمد بطرح رؤية متكاملة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة لتطوير قطاع الكرة النسائية خاصة أنها أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم.