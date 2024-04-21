سيد عبد الحفيظ يريد منصبا جديدا في الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية عودة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، لمنصب جديد داخل القلعة الحمراء.
سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في أغسطس الماضي، ذلك المنصب الذي تولاه للمرة الثانية منذ 2018 وحتى العام الماضي.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن سيد عبد الحفيظ قد يترشح في انتخابات النادي بالدورة الجديدة.
وأوضح تقرير القناة، أن "عبد الحفيظ قد يفكر في الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي عقب نهاية مدة المجلس الحالي، وليس بالانتخابات التكميلية".
وتابع: "تفكير عبد الحفيظ يأتي بخلاف طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي يريد عودته مرة أخرى إلى منصبه في إدارة الكرة".
رد عبد الحفيظ
وكان عبد الحفيظ رد سابقا في تصريحات تلفزيونية على الأصوات التي تطالب بعودته لمنصبه السابق، قائلا: "لا أجد سببا للحديث أخيرا عن أن الفترة الحالية هي الأسوأ، فريق حقق السوبر والكأس وبرونزية كأس العالم، ووضعك في الدوري حال كسب المؤجلات ستتصدر المشاركة وتصعد إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "نعم يوجد بعض الأرقام التي تنبئ بأخطاء، ويقول لك جرس الإنذار انتبه قد نستقبل أهدافا عديدة وفي الأوقات القاتلة من بطولة الدوري سواء في مواجهة البنك الأهلي أو إنبي وآخرها الزمالك، ولا بد من لفت النظر لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".
وواصل:"لا يوجد شيء يدعو للحزن أو الندم، الوقت ما زال مبكرا، أول مطلب حاليا، هو غلق صفحة مباراة الزمالك نهائيا؛ لأن الفريق يجب تجهيزه جيدا لرقم قياسي وهو الوصول لخمس نهائيات دوري أبطال أفريقيا متتالية، وهو رقم صعب جدا جدا".