سيد عبد الحفيظ يريد منصبا جديدا في الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن إمكانية عودة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، لمنصب جديد داخل القلعة الحمراء.

سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في أغسطس الماضي، ذلك المنصب الذي تولاه للمرة الثانية منذ 2018 وحتى العام الماضي.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن سيد عبد الحفيظ قد يترشح في انتخابات النادي بالدورة الجديدة.

وأوضح تقرير القناة، أن "عبد الحفيظ قد يفكر في الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي عقب نهاية مدة المجلس الحالي، وليس بالانتخابات التكميلية".

وتابع: "تفكير عبد الحفيظ يأتي بخلاف طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي يريد عودته مرة أخرى إلى منصبه في إدارة الكرة".