سيد عبد الحفيظ يرفض مواجهة أمير مرتضى

رفض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الظهور في برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال "رامز جاب من الآخر"، والذي يذاع خلال شهر رمضان الجاري، في مواجهة أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "سيد عبد الحفظ رفض الظهور مع رامز جلال بعد علمه بأن أمير مرتضى منصور سيكون هو الطرف الآخر المواجه له بالحلقة".

وأضاف المصدر: "أمير مرتضى رحب بالفكرة، ولكن الرفض جاء من سيد عبد الحفيط، لذلك لم يتم تصوير الحلقة".

وتابع: الثنائي كانا سيحصلان على أعلى مقابل في البرنامج بمبلغ يصل إلى 2 مليون جنيه لكل منهما".

وأتم المصدر: "رامز احترم رغبة عبد الحفيظ ولم يتم تصوير الحلقة".