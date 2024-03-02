مفاجأة.. سيد عبد الحفيظ يرد على عرض بيراميدز
رد سيد عب الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي المصري، على العرض الذي تلقاه من قبل إدارة بيراميدز للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.
ورحل سيد عبد الحفيظ مطلع الموسم عن الأهلي الذي استعان بخالد بيبو بديلا له، ليتجه بعد ذلك للعمل محللا بالقنوات الفضائية.
وقال مصدر خاص في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "عبد الحفيظ رفض تولي منصب إداري مع نادي بيراميدز".
وأضاف المصدر، أن "عبد الحفيظ رفض منصب مدير الكرة بنادي بيراميدز، الذي تم عرضه عليه مؤخرا".
وتابع: "عبد الحفيظ اعتذر عن هذا المنصب لتركيزه في الفترة الحالية بالعمل الإعلامي بعد رحيله عن منصبه في النادي الأهلي، كما أن هذه المرة ليست المرة الأولى التي يُعرض فيها على عبدالحفيظ منصب إداري في بيراميدز".
ويستعد بيراميدز لخوض مباراة نواذيبو الموريتاني، المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الفريق ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، بعدما خسر من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، بالجولة الخامسة.