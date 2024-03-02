مفاجأة.. سيد عبد الحفيظ يرد على عرض بيراميدز

رد سيد عب الحفيظ، مدير الكرة السابق في النادي الأهلي المصري، على العرض الذي تلقاه من قبل إدارة بيراميدز للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ورحل سيد عبد الحفيظ مطلع الموسم عن الأهلي الذي استعان بخالد بيبو بديلا له، ليتجه بعد ذلك للعمل محللا بالقنوات الفضائية.

وقال مصدر خاص في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن "عبد الحفيظ رفض تولي منصب إداري مع نادي بيراميدز".