"فيفا" يوافق على تمثيل نجم كبير منتخب سوريا

أكدت تقارير إخبارية أن الاتحاد السوري لكرة القدم تحصل على موافقة الاتحاد الدولي على مشاركة لاعب شتوتغارت الألماني محمود داهود مع منتخب نسور قاسيون، بعد 4 سنوات من دفاعه عن ألوان منتخب ألمانيا.

ولعب داهود (28 عامًا) مع منتخبات ألمانيا للفئات العمرية، كما مثل منتخب ألمانيا الأول في مباراتين وديتين ضد تركيا وتشيكيا في 2020.

وانتقل اللاعب المولود في بلدة عامودا في سوريا، إلى شتوتغارت قادمًا من برايتون الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة على سبيل الإعارة.

ولعب داهود في بداية مسيرته الكروية مع بوروسيا منشنغلادباخ، ثم انتقل، في العام 2017، إلى بوروسيا دورتموند حتى 2023 تاريخ انتقاله إلى برايتون، قبل أن يعود إلى البوندسليغا من بوابة شتوتغارت.

ويشكل داهود إضافة كبيرة وسط ميدان نسور قاسيون، وذلك قبل خوض جولتي تصفيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 الثالثة، والرابعة أمام ميانمار.

وكان منتخب سوريا، الذي جدّد عقد مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، قدم مشاركة تاريخية في كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما بلغ ثُمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه وخرج بصعوبة بالغة أمام إيران بركلات الترجيح.