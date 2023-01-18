اعترف بها في وصيته.. ما قصة ابنة بيليه السرية؟
اعترف أسطورة كرة القدم بيليه بابنته "السرية" ساندرا ريجينا في وصيته، بعد أن أنكر أبوته لها طوال حياته وذلك بعدما تركها حزينة قبل وفاتها قبل 17 عامًا.
وعلى الرغم من ذلك، طلب بيليه (82 عامًا) قبل وفاته مقابلة ولديها، وتحدث إليهما وجها لوجه لأول مرة في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من وفاته.
وقد ظهر الآن أنه أعطى حصة من ممتلكاته التي تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية للولدين، بعد أن حدد أخيرًا ساندرا كواحدة من أبنائه السبعة في وصيته.
وانتهت الدراما العائلية التي ابتلي بها الفائز بكأس العالم ثلاث مرات لعقود من الزمن، حيث قال ابناها أوكتافيو فيلينتو نيتو وغابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو إن حلم والدتهما قد تحقق.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن غابرييل قال: "تحدثت إلى خالاتي، وقلن إن جدنا يريد رؤيتنا. كنا متحمسين للغاية، لقد كانت فرصة كنا ننتظرها. كل عائلة لديها معارك وخلافات، وعائلتنا لا تختلف عن ذلك، ولكن هناك لحظات يكون فيها الاتحاد والحب أكثر أهمية من أي شيء آخر. نحن سعداء للغاية".
وولدت ساندرا، التي توفيت عام 2006 بسبب السرطان، بعد أن أقام بيليه علاقة مع عاملته أنيسيا ماتشادو.
وكافحت ماتشادو لسنوات لدفعه على الاعتراف بأنه الأب، لكنه رفض ذلك، حتى بعد أن أثبت اختبار الحمض النووي أنه كذلك.
ومُنحت ساندرا الحق في استخدام لقب بيليه، ناسيمنتو، في عام 1996، بعد معركة قانونية استمرت خمس سنوات.
وعندما توفي بيليه الشهر الماضي بعد معركة طويلة مع مرض السرطان، ترك ثروة يُعتقد أن قيمتها تبلغ حوالي 13 مليون جنيه إسترليني.
كان للأيقونة العالمية ثلاثة أطفال من زواجه الأول، وتوأمان من الثاني وطفلان، بما في ذلك ساندرا، من علاقات خارج إطار الزواج.
تزوج من زوجته الأولى روزميري دوس ريس شولبي في عام 1966 وأنجبا ابنتين- كيلي وجنيفر- وابنا يدعى إدسون، وحُكم على الابن المعروف باسم إدينو بالسجن 33 عامًا بتهم غسل الأموال وتهريب المخدرات في عام 2014، لكن تم تخفيض المدة إلى 12 عامًا و10 أشهر عند الاستئناف.
وانتهى زواجه الأول في عام 1982، وكان بيليه مرتبطًا بشكل رومانسي بمقدمة البرامج التلفزيونية شوشا، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا فقط عندما بدأت صداقتهما واستمرت عدة سنوات.
لكن في أبريل 1994 تزوج من عالمة النفس والمغنية أسيريا ليمو سيشيس، التي أنجبت توأم جوشوا وسيليست في عام 1996.
وتعرّف على ابنته الأخرى غير الشرعية، فلافيا كورتز، التي أنجبها بعد علاقة غرامية مع الصحفية لينيتا كوتز في عام 1968.
وتزوج من زوجته الثالثة، مارسيا أوكي، التي كانت تصغره بـ 32 عامًا، في عام 2016، بعد ست سنوات من الصداقة بينهما.