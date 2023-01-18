اعترف بها في وصيته.. ما قصة ابنة بيليه السرية؟

وعلى الرغم من ذلك، طلب بيليه (82 عامًا) قبل وفاته مقابلة ولديها، وتحدث إليهما وجها لوجه لأول مرة في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من وفاته.

وقد ظهر الآن أنه أعطى حصة من ممتلكاته التي تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية للولدين، بعد أن حدد أخيرًا ساندرا كواحدة من أبنائه السبعة في وصيته.

وانتهت الدراما العائلية التي ابتلي بها الفائز بكأس العالم ثلاث مرات لعقود من الزمن، حيث قال ابناها أوكتافيو فيلينتو نيتو وغابرييل أرانتيس دو ناسيمنتو إن حلم والدتهما قد تحقق.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن غابرييل قال: "تحدثت إلى خالاتي، وقلن إن جدنا يريد رؤيتنا. كنا متحمسين للغاية، لقد كانت فرصة كنا ننتظرها. كل عائلة لديها معارك وخلافات، وعائلتنا لا تختلف عن ذلك، ولكن هناك لحظات يكون فيها الاتحاد والحب أكثر أهمية من أي شيء آخر. نحن سعداء للغاية".