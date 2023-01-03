بحضور 150 ألفا باستاد سانتوس.. رئيس البرازيل يلقي نظرة الوداع على بيليه (صور)

وبدأت مراسم تأبين بيليه، الذي توفي الأسبوع الماضي عن 82 عاما بعد معاناته لمدة عام من سرطان القولون، على مدار 24 ساعة من الساعة العاشرة صباحا (1300 بتوقيت جرينتش)، يوم الإثنين.

ووصل الرئيس لولا، الذي أدى اليمين الدستورية حديثا، بطائرة هليكوبتر صباح اليوم الثلاثاء، ووقف بجوار نعش بيليه المغطى بالعلم البرازيلي في وسط ملعب كرة القدم.

وقال لولا، الأسبوع الماضي، بعد وفاة بيليه: "القليل من البرازيليين حملوا اسم بلدنا مثلما فعل".