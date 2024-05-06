روبليف يعود للمستشفى بعد التتويج بلقب مدريد للتنس

وعانى روبليف (26 عاما) من مشكلات صحية طوال بطولة مدريد لكنه تجاوز متاعبه الصحية وقلب تأخره بمجموعة ليحرز ثاني لقب في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة خلال مسيرته بعد مباراة استمرت أقل قليلا من ثلاث ساعات.

وقال روبليف في مؤتمر صحفي: "أنا مريض حتى الآن وأعتقد أنني سأعود غدا إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحص شامل من أجل الوقوف كل كافة تفاصيل حالتي".

وأضاف: "أنا مريض منذ ثمانية أو تسعة أيام. هذا غير طبيعي ولا يوجد تحسن فعلي وهو أمر غريب لأن مرضي عادة يستمر ليومين أو ثلاثة على أقصى تقدير وربما يقتصر الأمر على ارتفاع في درجة الحرارة بينما لا يوجد شيء محدد".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أتأثر فيها بهذا الشكل."