روبليف حامل اللقب يخسر في الدور الثاني لبطولة مونت كارلو للتنس
ودع أندريه روبليف، حامل اللقب، بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة بعد خسارته 6-4، و6-4 أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين في الدور الثاني، اليوم الأربعاء.
وكسر بوبيرين إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن روبليف كسر إرساله ليتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، قبل أن يرد اللاعب الأسترالي على الفور.
وجعل كسر آخر للإرسال النتيجة 5-4 لصالح بوبيرين، وحافظ على إرساله ليبلغ الدور الثالث للمرة الأولى.
وكانت القرعة أعفت الروسي روبليف المصنف الخامس من خوض الدور الأول.
وقال بوبيرين: "ربما يكون روبليف من أفضل اللاعبين الذين يجيدون اللعب من على الخط الخلفي لو تركت له المجال؛ لذلك حاولت تنويع الضربات بين تسديدات سريعة وأخرى طويلة وماكرة. أعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد معي اليوم".
وسيواجه بوبيرين في الدور المقبل مواطنه الأسترالي أليكس دي مينو، بعد فوز المصنف 11 على الهولندي تالون جريكسبور 2-6، و6-2، و6-3.
وعدّل الروسي كارين ختشانوف المصنف 15 تأخره بمجموعة إلى انتصار على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولوبـ 4-6، و6-4، و6-3، ليتأهل إلى الدور الثالث.
وسيلعب يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًّا، مع الأمريكي سيباستيان كوردا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.