روبليف حامل اللقب يخسر في الدور الثاني لبطولة مونت كارلو للتنس

ودع أندريه روبليف، حامل اللقب، بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة بعد خسارته 6-4، و6-4 أمام الأسترالي أليكسي بوبيرين في الدور الثاني، اليوم الأربعاء.

وكسر بوبيرين إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الأولى، لكن روبليف كسر إرساله ليتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، قبل أن يرد اللاعب الأسترالي على الفور.

وجعل كسر آخر للإرسال النتيجة 5-4 لصالح بوبيرين، وحافظ على إرساله ليبلغ الدور الثالث للمرة الأولى.

وكانت القرعة أعفت الروسي روبليف المصنف الخامس من خوض الدور الأول.