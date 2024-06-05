حارس ريال مدريد يدرس الرحيل عن الفريق

ولكن شبكة "ريليفو" الإسبانية قالت إن هناك الكثير من الشكوك حول مستقبل لونين، رغم موافقته على تجديد عقده حتى 2029، إلا أن استمراريته مازالت مشكوك فيها.

وقالت الشبكة في تقريرها: "لونين يدرس بشكل جدي الرحيل عن ريال مدريد، للحصول على فرصة للمشاركة كأساسي".

وأضافت: "هناك غضب كبير من المقربين من الحارس الأوكراني لأنهم يعتقدون أن النادي لم يتصرف كما ينبغي معه بعد غيابه نهائي ويمبلي".

وتابعت: "لونين يعتبر نفسه حارس مرمى أساسي لفريق كبير، ومن الصعب عليه قبول عودته بديلا من جديد".

وواصلت الشبكة تفجير مفاجآتها، حيث أكدت أن الحارس الأوكراني قد يتلقى عرضا بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وأوضحت: "يراقب أتلتيكو مدريد وضع لونين مع ريال مدريد، خاصة مع احتمالية رحيل حارس مرماه يان أوبلاك".

وإذا لم يوقع الحارس الأوكراني على عقده الجديد مع ريال مدريد، سيكون على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في أتلتيكو.