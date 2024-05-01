برشلونة يوجه رسالة حاسمة إلى أراوخو
وجه مسؤولو برشلونة رسالة حاسمة إلى لاعبه رونالد أراوخو، حيث قدم له النادي عرضا من أجل تجديد عقده، لكن يجب عليه الرد سريعا بالموافقة أو الرفض.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن المدافع الأوروغوياني يتفاوض حاليًّا على تجديد عقده وزيادة راتبه، لكنه في نفس الوقت تلقى عروضًا قوية للغاية من أندية أخرى.
وأضاف التقرير: "تتمثل نية برشلونة الواضحة في تجديد عقده، ويفضل اللاعب البقاء، لكن سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال شهر مايو الجاري، حيث يجب على النجم الأوروغوياني الرد على عرض برشلونة الآن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم النظر في بيعه في واحدة من أهم عمليات البيع في السنوات الأخيرة".
وتابعت الصحيفة: "برشلونة قدم للاعب عرضًا لتمديد عقده حتى عام 2028 (ينتهي عقده الحالي عام 2026) مع زيادة راتبه، ولكن الأرقام المتداولة لا تضع المدافع ضمن أعلى رواتب اللاعبين الحاليين في برشلونة؛ وذلك بسبب ضغوط سقف الرواتب، ومن المستحيل حاليًّا التفكير في زيادة راتبه بشكل كبير".
وشدد التقرير: "لا يوجد مجال كبير لتحسين العرض المقدم، وبرشلونة ينتظر ردًّا من أراوخو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ورغم أن أراوخو يرغب في البقاء، لكن هناك أندية أخرى تقدم له ضعف ما يقدمه برشلونة، ويفكر محيطه بجدية في رحيله".
وأردف: "يسعى أراوخو وبرشلونة لإنهاء هذه الضبابية قبل سفر اللاعب إلى كوبا أمريكا للمشاركة مع منتخب بلاده، وحال عدم التوصل إلى اتفاق، سيكون النادي الكتالوني مستعدًّا لوضعه في السوق بموافقة اللاعب".
واختتم التقرير: "ينتظر بايرن ميونخ، وأيضا مانشستر يونايتد، أبلغوا بالفعل محيط اللاعب أنه في حال رغبته بالرحيل سيقدمون عروضًا رسمية لضمه، قد يدخل تشيلسي في المزاد، لكن من الناحية الرياضية، ليست خيارًا مناسبًا للأوروغوياني في الوقت الحالي".
وكان بايرن ميونخ، تواصل مع اللاعب في شهر يناير وكانوا مستعدين لاستثمار ما يقارب 90 مليون يورو لإخراجه من برشلونة، لكن لم يرغب اللاعب أو النادي الكتالوني في الاستماع إلى أي عرض في منتصف الموسم.