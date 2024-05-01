برشلونة يوجه رسالة حاسمة إلى أراوخو

وجه مسؤولو برشلونة رسالة حاسمة إلى لاعبه رونالد أراوخو، حيث قدم له النادي عرضا من أجل تجديد عقده، لكن يجب عليه الرد سريعا بالموافقة أو الرفض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، اليوم الأربعاء، فإن المدافع الأوروغوياني يتفاوض حاليًّا على تجديد عقده وزيادة راتبه، لكنه في نفس الوقت تلقى عروضًا قوية للغاية من أندية أخرى.

وأضاف التقرير: "تتمثل نية برشلونة الواضحة في تجديد عقده، ويفضل اللاعب البقاء، لكن سيتم اتخاذ القرار النهائي خلال شهر مايو الجاري، حيث يجب على النجم الأوروغوياني الرد على عرض برشلونة الآن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم النظر في بيعه في واحدة من أهم عمليات البيع في السنوات الأخيرة".