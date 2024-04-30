جوهرة لاماسيا يريد العودة إلى برشلونة

وانتقل سيمونز من اللاماسيا –أكاديمية برشلونة- إلى باريس سان جيرمان، بعقد ممتد حتى صيف 2027.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا قالت فيه إن الصفقة ستكون معقدة؛ لأن سعره 80 مليون يورو، وهو أمر فوق قدرات الإدارة المالية حاليًّا.

أما السبب الثاني لتعقيد الصفقة، فهو العلاقة المتذبذبة بين برشلونة وباريس، ولكن اللاعب يصر على العودة الآن أو في المستقبل لأنه يبحث عن الفرصة للمشاركة باستمرار بعيدًا عن الفريق الباريسي.