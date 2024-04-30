جوهرة لاماسيا يريد العودة إلى برشلونة
يرغب تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى لايبزيغ، بالعودة إلى برشلونة حيث يعد اللاعب أحد خريجي أكاديمية لاماسيا.
وانتقل سيمونز من اللاماسيا –أكاديمية برشلونة- إلى باريس سان جيرمان، بعقد ممتد حتى صيف 2027.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، تقريرًا قالت فيه إن الصفقة ستكون معقدة؛ لأن سعره 80 مليون يورو، وهو أمر فوق قدرات الإدارة المالية حاليًّا.
أما السبب الثاني لتعقيد الصفقة، فهو العلاقة المتذبذبة بين برشلونة وباريس، ولكن اللاعب يصر على العودة الآن أو في المستقبل لأنه يبحث عن الفرصة للمشاركة باستمرار بعيدًا عن الفريق الباريسي.
وكان سيمونز انضم لباريس سان جيرمان أربع سنوات قادمًا من أكاديمية نادي برشلونة (لا ماسيا)، وتمت إعارته في الموسم الماضي إلى أيندهوفن الهولندي.
وأعير تشافي سيمونز مجددًا إلى صفوف لايبزيغ الألماني حتى الـ30 من يونيو المقبل.