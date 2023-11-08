تشافي سيمونز.. الجوهرة التي فقدها برشلونة
يقدّم النجم الهولندي تشافي سيمونز، نجم برشلونة السابق، مستويات رائعة مع فريقه الحالي لايبزيغ الألماني في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، كما شهد الموسم الماضي أيضًا توهجه مع آيندهوفن.
وسجل تشافي سيمونز ولويس أوبيندا هدفين ليمنحا لايبزيغ الفوز 2-1 على رد ستار بلغراد ضمن المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ليضمن الفريق مكانًا في مراحل خروج المغلوب.
وخاض سيمونز 16 مباراة هذا الموسم مع الفريق الألماني وسجل 12 هدفًا وصنع مثلها.
وربطت عدة تقارير مؤخرًا اللاعب بإمكانية العودة إلى نادي برشلونة مع رغبة تشافي هيرنانديز دعم صفوف فريقه.
وانضم سيمونز إلى باريس سان جيرمان في صيف 2019 بعدما قضى 9 سنوات في أكاديمية "لا ماسيا" الخاص بنادي برشلونة، والتي أفرز العديد من المواهب على مدار السنوات الماضية.
وفي الـ19 من يوليو الماضي انتقل سيمونز من باريس سان جيرمان إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة، إذ قرَّر العملاق الفرنسي منح فرصة للاعبه الشاب البالغ 20 عامًا من أجل الحصول على فرصة للنضج أكثر مع فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.
وقبلها تألق النجم الهولندي الشاب الموسم الماضي مع آيندهوفن، إذ سجل 19 هدفًا وصنع 8 في 34 مباراة بالدوري الهولندي وتصدر ترتيب هدافي المسابقة.
الجوهرة التي فقدها برشلونة
ووصف الكثيرون تألق سيمونز في ظل العثرات التي يواجهها نادي برشلونة، بأنه مثل الجوهرة التي فقدها "البلوغرانا"، بسبب قدرة اللاعب العالية على المراوغة والتسديد وتسجيل الأهداف، وهو أمر يفتقده النادي الإسباني مؤخرًا.
ويواجه برشلونة أزمة في خط هجومه في ظل تراجع مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ حقق رقمًا سلبيًّا بعد خسارة الفريق أمام شاختار، مساء الثلاثاء، بهدف دون رد، في دوري الأبطال.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي فشل في التسجيل في مبارياته الـ6 الأخيرة في جميع المسابقات، وهو أسوأ صيام تهديفي له منذ فترته مع بروسيا دورتموند بين ديسمبر 2010 وفبراير 2011، إذ استمر الغياب عن التسجيل في 10 مباريات".
نشأة سيمونز
يذكر أن تشافي سيمونز ولد يوم الـ21 من إبريل من العام 2003، بالعاصمة الهولندية أمستردام، ونشأ في عائلة تعشق وتمارس لعبة كرة القدم، إذ جلب أنظار كشافي برشلونة الذين قرروا ضمه ليصبح قائدًا لشبان النادي في مختلف الفئات السنية، وقد أسهم في تألق فريق أقل من 14 عامًا الذي حقق لقب الدوري دون هزيمة مسجلًا 164 هدفًا، كما إنه حقق لقب أفضل لاعب في الموسم؛ ما جعل أندية عديدة تحاول ضمه، ولم يتفق مع البلوغرانا على تفاصيل عقده الجديد، الأمر الذي استغله باريس سان جيرمان الفرنسي وتعاقد معه في 2019، ليخسر الفريق الإسباني جوهرة شابة مميزة.