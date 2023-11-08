تشافي سيمونز.. الجوهرة التي فقدها برشلونة

يقدّم النجم الهولندي تشافي سيمونز، نجم برشلونة السابق، مستويات رائعة مع فريقه الحالي لايبزيغ الألماني في مختلف البطولات المحلية والأوروبية، كما شهد الموسم الماضي أيضًا توهجه مع آيندهوفن.

وسجل تشافي سيمونز ولويس أوبيندا هدفين ليمنحا لايبزيغ الفوز 2-1 على رد ستار بلغراد ضمن المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، ليضمن الفريق مكانًا في مراحل خروج المغلوب.