يوفنتوس يحاول الحفاظ على آماله الضعيفة لإنهاء الدوري في المربع الذهبي أمام ميلان
يحتاج يوفنتوس للفوز على ميلان في آخر مباراة على ملعبه هذا الموسم يوم الأحد للحفاظ على آماله الضعيفة لإنهاء دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في المربع الذهبي بعد خصم عشر نقاط من رصيده مؤخرا ما جعله يتراجع في جدول الترتيب.
وتعرض يوفنتوس لخصم النقاط يوم الإثنين بعد حكم جديد أصدرته محكمة كرة قدم إيطالية في قضية خاصة بانتقالات لاعبين ما جعل الفريق يتراجع من المركز الثاني إلى السابع في الترتيب وهو مركز غير مؤهل لبطولة أوروبية.
وتتبقى مباراتان ليوفنتوس، لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي أصبح رصيده 59 نقطة يحاول اللحاق بالمركز الرابع رغم تأخره بخمس نقاط عن ميلان الذي يحتل آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وجاء الإعلان عن خصم النقاط قبل وقت قصير من هزيمة يوفنتوس 4-1 أمام إمبولي يوم الإثنين.
وأقر أليغري بأن الغموض الذي يحيط بموقف فريقه أثر عليه لأنها كانت المرة الثانية التي يتعرض فيها لخصم نقاط بعد أن استأنف بنجاح على العقوبة السابقة.
وقال أليغري: "عندما تدخل أرض الملعب يجب أن تفوز مجددا لأنه يتعين علينا اللحاق بالركب مرة أخرى، في كل مرة نحاول فيها التقدم يتم دفعنا للتراجع".
وأضاف: "لن تكون الأيام القليلة المقبلة سهلة أيضا لأننا ودعنا الدوري الأوروبي ثم تلقينا هذه الأخبار قبل عشر دقائق من انطلاق مباراة (إمبولي) بينما حصلنا على النقاط لمدة ثلاثة أشهر ثم خصمت من جديد".
وتابع: "هذا ليس مبررا لكنه بلا شك من المواسم غير المعتادة بالنسبة لنا وعلى الرغم من كل ذلك فقد حصل الفريق على 69 نقطة".
واستعاد أليغري خدمات خوان كوادرادو ودانيلو بعد العودة من الإيقاف، بينما يتواصل غياب ليوناردو بونوتشي وماتيا دي شيليو وبول بوغبا للإصابة.