يوفنتوس يحاول الحفاظ على آماله الضعيفة لإنهاء الدوري في المربع الذهبي أمام ميلان

وتعرض يوفنتوس لخصم النقاط يوم الإثنين بعد حكم جديد أصدرته محكمة كرة قدم إيطالية في قضية خاصة بانتقالات لاعبين ما جعل الفريق يتراجع من المركز الثاني إلى السابع في الترتيب وهو مركز غير مؤهل لبطولة أوروبية.

وتتبقى مباراتان ليوفنتوس، لكن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي أصبح رصيده 59 نقطة يحاول اللحاق بالمركز الرابع رغم تأخره بخمس نقاط عن ميلان الذي يحتل آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وجاء الإعلان عن خصم النقاط قبل وقت قصير من هزيمة يوفنتوس 4-1 أمام إمبولي يوم الإثنين.

وأقر أليغري بأن الغموض الذي يحيط بموقف فريقه أثر عليه لأنها كانت المرة الثانية التي يتعرض فيها لخصم نقاط بعد أن استأنف بنجاح على العقوبة السابقة.