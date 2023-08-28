تقرير: الاتحاد الإسباني يهدد بالخروج من "يويفا" حال إقالة روبياليس

كما أمر الفيفا، روبياليس أو أي ممثل عن الاتحاد بالامتناع عن محاولة الاتصال بإيرموسو.

وكانت لجنة "فيفا" التأديبية أعلنت أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضد روبياليس بناء على الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في الـ20 من أغسطس 2023.

وعقد روبياليس مؤتمرًا صحفيًّا بعد بيان فيفا رفض خلاله الاستقالة، وقال: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل".