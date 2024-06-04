اتحاد الكرة السوداني يعلن تنظيم دوري السوبر في تنزانيا

ووفقا للجدول الذي حدده اتحاد الكرة السوداني، فإن البطولة ستنطلق يوم 20 يونيو الجاري، بنظام دورة واحدة من أربعة أندية فقط، وهي: (الهلال والمريخ وتوتي وحي الوادي)، وستقام المنافسة من يوم 20 وحتى 26 يونيو الجاري.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم منحت أندية الدوري الممتاز حرية الاختيار في الظهور في مسابقة أطلقت عليها مسمى "السوبر"، عوضًا عن بطولة الدوري الممتاز، وحددت اللجنة يوم 30 مايو الماضي موعدًا نهائيًّا للأندية للموافقة على المشاركة في البطولة.

ووضعت لجنة المسابقات في الاتحاد المقدرة المالية شرطا أساسيا للظهور في البطولة، التي تشمل 8 أندية، وأطلقت عليها مسمى بطولة "السوبر" عوضًا عن النسخة الماضية لمسابقة الدوري الممتاز، التي ألغيت بسبب الظروف الأمنية في البلاد، ومنحت لجنة المسابقات حرية الاختيار للأندية للمشاركة في البطولة أو الاعتذار عنها.