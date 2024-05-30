رابطة أندية الدوري السوداني ترفض المشاركة في "السوبر"

أعلنـت رابطة أندية الدوري الممتاز السوداني في بيان رسمي، اليوم الخميس، رفضهـا لعـب بطولـة دوري السـوبر التـي أعلـن عنهـا اتحـاد الكـرة مؤخـرًا.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم منحت أندية الدوري الممتاز حرية الاختيار في الظهور في مسابقة أطلقت عليها مسمى "السوبر"، عوضًا عن بطولة الدوري الممتاز، وحددت اللجنة يوم الـ30 من مايو موعدًا نهائيًّا للأندية للموافقة على المشاركة بالبطولة.

ووضعت لجنة المسابقات بالاتحاد المقدرة المالية كشرط أساس للظهور في البطولة، التي تشمل 8 أندية وأطلقت عليها مسمى بطولة "السوبر" عوضًا عن النسخة الماضية لمسابقة الدوري الممتاز، التي ألغيت بسبب الظروف الأمنية بالبلاد، ومنحت لجنة المسابقات حرية الاختيار للأندية للمشاركة في البطولة أو الاعتذار عنها.