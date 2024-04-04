تصريحات نارية من شريف إكرامي ضد مسؤولي الأهلي (فيديو)

وفي العام 2020 رفض رمضان صبحي تجديد تعاقده مع الأهلي، وفضل الانضمام إلى فريق ببيراميز.

وتعرَّض رمضان صبحي لوابل من النقد وصل بعضه إلى حد الشتائم، بعد تفضيله لارتداء قميص بيراميدز على البقاء في الأهلي.

وقال شريف إكرامي في حوار تلفزيوني: "نحن في مصر ليس لدينا مرجعية في الحكم على الصحيح والخطأ، الأمور تسير بالأهواء فتارة نقول احتراف، وتارة أخرى نقول قيم ومبادئ".

وأضاف في رده على عودة رمضان صبحي للأهلي: "جميع الآراء التي سمعتها سواء من المؤيدين لعودة رمضان صبحي أو المعارضين غير مقنعة لأن الطرفين ليس لديهما أسباب منطقية".

وأوضح: "المؤيدون لعودة اللاعب قالوا، رمضان يقدم اعتذارًا كي يعود للأهلي، ولكن السؤال يعتذر عن إيه؟ هل رمضان أخطأ في حق الأهلي".

وواصل: "ما هو حق الأهلي أو أي ناد، أول حاجة إن احترم العقد واحترم رموزك وتاريخك وكيانك ومسؤوليك، مطلعش أهاجم حد ولا ادخل في خصومة مع النادي إعلامية أو قضائية».