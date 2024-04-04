كشف المستور.. أسرار أزمة منشطات رمضان صبحي ومشادة إكرامي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل أزمة "منشطات رمضان صبحي"، بعد فساد العينة التي تم سحبها من لاعب بيراميدز، وتم اتهامه بتناول تلك المواد.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية إن رمضان صبحي خضع لاختبار منشطات في وقت سابق، ولكنه أثبت أنه يتناول أدوية، لذلك تم تبرئته، ولكنه وضع اللاعب تحت دائرة الضوء.
وأوضح: "يتم اختيار عينة عشوائية في اختبار كشف المنشطات، أو تحدد اللجنة اللاعبين الذين سيخضعون لكشف المنشطات، وهناك لاعبون (On target)، لا بد من إجراء تحليل لهم كل شهرين مثل أحمد فتوح أو رمضان صبحي، لأن من قبل كانت هناك عينة إيجابية".
وتابع: "ما حدث أن عينة رمضان كانت عينة غير بشرية يعني مخلوطة بمياه، عندما تم تحليل العينة لم تكن (Pure)".
وواصل: "المسؤول عن التحليل طلب من رمضان صبحي عينة ثالثة وهذه العينة نادي بيراميدز صمم على تحليلها وفتحها؛ لأن إدارة النادي تثق في براءة اللاعب".
وأشار شوبير إلى أن شريف إكرامي، هو من الموضوع لأنه يجيد الإنجليزية بطلاقة، فضلًا عن أن لديه واقعة من قبل عن المنشطات، وخرج منها على خير، مضيفا: "حدثت مشادة تليفونية بين شريف إكرامي والطبيبة المسؤولة عن المنشطات في مصر" دون أن يكشف عن فحوى المشادة.
وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أبدى استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات التي أدلى بها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بشأن ما هو منسوب إلى رمضان صبحي، وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، حسبما وصف، متسائلاً عن أسبابها والغرض الحقيقي.
وأوضح هاني سعيد، في بيان صادر عن النادي، أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام، بسبب التصريحات غير المسؤولة والخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.
يذكر أن رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيها هدفا واحدا وصنع آخر.