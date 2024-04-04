كشف المستور.. أسرار أزمة منشطات رمضان صبحي ومشادة إكرامي

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية إن رمضان صبحي خضع لاختبار منشطات في وقت سابق، ولكنه أثبت أنه يتناول أدوية، لذلك تم تبرئته، ولكنه وضع اللاعب تحت دائرة الضوء.

وأوضح: "يتم اختيار عينة عشوائية في اختبار كشف المنشطات، أو تحدد اللجنة اللاعبين الذين سيخضعون لكشف المنشطات، وهناك لاعبون (On target)، لا بد من إجراء تحليل لهم كل شهرين مثل أحمد فتوح أو رمضان صبحي، لأن من قبل كانت هناك عينة إيجابية".

وتابع: "ما حدث أن عينة رمضان كانت عينة غير بشرية يعني مخلوطة بمياه، عندما تم تحليل العينة لم تكن (Pure)".

وواصل: "المسؤول عن التحليل طلب من رمضان صبحي عينة ثالثة وهذه العينة نادي بيراميدز صمم على تحليلها وفتحها؛ لأن إدارة النادي تثق في براءة اللاعب".

وأشار شوبير إلى أن شريف إكرامي، هو من الموضوع لأنه يجيد الإنجليزية بطلاقة، فضلًا عن أن لديه واقعة من قبل عن المنشطات، وخرج منها على خير، مضيفا: "حدثت مشادة تليفونية بين شريف إكرامي والطبيبة المسؤولة عن المنشطات في مصر" دون أن يكشف عن فحوى المشادة.