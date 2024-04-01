تفسير جديد قد ينقذ رمضان صبحي في أزمة المنشطات (فيديو)
كشف الدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن رأيه في أزمة رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، وما تردد عن وقوعه في أزمة منشطات.
وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، قال في تصريحات إذاعية: "تلقينا خطابًا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز"، وهو ما نفاه ناديه بعد ذلك.
وقال الدكتور أسامة غنيم في تصريحات تلفزيونية: "منظمة لجنة مكافحة المنشطات لم تدن رمضان صبحي بحسب الخطاب المرسل لاتحاد الكرة، ولكنها قالت إن العينة فاسدة وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة بشأن لاعب بيراميدز أو غيره، ولكن التلاعب في العينة أمر آخر منها رفض اللاعب إجراء التحليل أو كسر العينة أو قام بالتشاجر مع الشخص المسؤول عن سحب العينة كل هذه الأمور يتم تقديمها في تقرير رسمي ويتم على الفور إيقاف اللاعب لمدة سنتين، ولكن كل هذا لم نسمع أنه حدث".
وأضاف: "كان من المفترض ألا يعلن اتحاد الكرة من الأساس اسم اللاعب لأنه من الممكن أن يكون كل ما حدث وقائع غير صحيحة، وهو ما يضر باسم اللاعب مستقبلا".
وعن الإجراء المفترض اتباعه حاليا من قبل رمضان صبحي وناديه، أوضح: "ما حدث مع اللاعب حالة أول مرة تمر عليّ في مصر كلها، ولو العينة فاسدة فهذه مشكلة الشخص المسؤول عن الحصول على العينة وليس رمضان صبحي، والحل الوحيد حاليا ينتظر المنظمة الوطنية ترسل له ويطلب تحليل العينة B، لأن كل ما يحدث حاليا أمر غير صحيح".
وشدد: "بحسب خبرتي لن يحدث أي أمر يضر باللاعب، بالعكس كل الأخطاء التي حدثت في صالح رمضان صبحي، وناديه بالطبع يجب أن يسانده ويطلب تحليل العينة الثانية، ولكن اتحاد الكرة المصري يجب أن يقف على الحياد".
وكان هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أبدى استغرابه واندهاشه الشديدين من التصريحات التي أدلى بها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بشأن ما هو منسوب إلى رمضان صبحي، وما احتوته من معلومات مضللة ومغلوطة، حسبما وصف، متسائلاً عن أسبابها والغرض الحقيقي.
وأوضح هاني سعيد، في بيان صادر عن النادي، أن رمضان صبحي أبلغه برغبته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة واللازمة ضد جمال علام، بسبب التصريحات غير المسؤولة والخاطئة، سواء على المستوى الدولي وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى المستوى المحلي طبقاً للقوانين المصرية.
يذكر أن رمضان صبحي انضم لنادي بيراميدز عام 2020 قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيها هدفا واحدا وصنع آخر.