تفسير جديد قد ينقذ رمضان صبحي في أزمة المنشطات (فيديو)

كشف الدكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن رأيه في أزمة رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، وما تردد عن وقوعه في أزمة منشطات.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، قال في تصريحات إذاعية: "تلقينا خطابًا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز"، وهو ما نفاه ناديه بعد ذلك.

وقال الدكتور أسامة غنيم في تصريحات تلفزيونية: "منظمة لجنة مكافحة المنشطات لم تدن رمضان صبحي بحسب الخطاب المرسل لاتحاد الكرة، ولكنها قالت إن العينة فاسدة وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة بشأن لاعب بيراميدز أو غيره، ولكن التلاعب في العينة أمر آخر منها رفض اللاعب إجراء التحليل أو كسر العينة أو قام بالتشاجر مع الشخص المسؤول عن سحب العينة كل هذه الأمور يتم تقديمها في تقرير رسمي ويتم على الفور إيقاف اللاعب لمدة سنتين، ولكن كل هذا لم نسمع أنه حدث".