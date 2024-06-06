أسطورة النصر يتهم رونالدو بالخداع
اتهم فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي، كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بـ"الخداع".
تقارير صحفية سعودية كشفت في وقت سابق أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، يلقى دعمًا قويًّا من صناع القرار، ومن مواطنه رونالدو، في النادي للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.
وفشل كاسترو في الفوز بأي لقب رسمي للفريق في الموسم المنتهي 2023-2024، حيث خسر كأس الملك وغادر السوبر السعودي من نصف النهائي وأضاع لقب الدوري بفارق 14 نقطة للهلال.
وعقب رواج هذه التقارير وجه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي رسالة إلى جماهير ناديه وإدارة الفريق، بشأن قرار بقاء كاسترو.
وقال الهريفي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أطالب مسؤولي نادي النصر بإقالة لويس كاسترو بشكل عاجل، على الرغم من رغبة كريستيانو رونالدو في بقائه".
وأضاف: "كاسترو لا يملك أي تكتيك أو نهج، وليست لديه أي أفكار، ورونالدو خادع بسبب طلبه بقاء مواطنه".
وتابع: "النتائج التي حققها المدرب كانت بفضل تواجد بعض اللاعبين، في صفوف الفريق، وليس بسبب فنياته".
كما وجه فهد الهريفي اتهامًا إلى الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي للنادي، بخداع المسؤولين والجماهير، ببعض الأرقام والإحصائيات من أجل إقناعهم بضرورة استمرار كاسترو.