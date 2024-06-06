أسطورة النصر يتهم رونالدو بالخداع

تقارير صحفية سعودية كشفت في وقت سابق أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، يلقى دعمًا قويًّا من صناع القرار، ومن مواطنه رونالدو، في النادي للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وفشل كاسترو في الفوز بأي لقب رسمي للفريق في الموسم المنتهي 2023-2024، حيث خسر كأس الملك وغادر السوبر السعودي من نصف النهائي وأضاع لقب الدوري بفارق 14 نقطة للهلال.

وعقب رواج هذه التقارير وجه فهد الهريفي، أسطورة النصر السعودي رسالة إلى جماهير ناديه وإدارة الفريق، بشأن قرار بقاء كاسترو.