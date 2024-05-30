سبب حيرة كاسترو الكبيرة قبل مواجهة الهلال
يواجه لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، حيرة قبل مواجهة الهلال، غدا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
ومن المقرر أن يغيب المدافع الإسباني إيمريك لابورت عن النهائي، بعدما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي مباراتين إثر طرده المباشر أمام الرياض، الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، فإن "كاسترو ظل حائرًا في التدريبات الأخيرة التي أجراها، مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك، قبل المغادرة إلى جدة؛ إذ بدأ التقسيمة بالثنائي عبد الإله العمري وعلي لاجامي، وبعد مرور دقائق أعاد العمري للفريق البديل واستعان بمحمد آل فتيل الذي تعافى من شد عضلي تعرض له في مباراة الاتحاد الأخيرة، وقبل انتهاء التدريبات جرب المدرب البرتغالي العمري بجانب آل فتيل وحوّل لاجامي إلى قائمة البدلاء".
وبدا أن لويس كاسترو في حيرة من أمره لاختيار الثنائي الأفضل بالدفاع للنهائي.
ونجح الهلال في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الملك السعودي بالفوز على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل النصر على حساب الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الديربي إثارة كبيرة، لرغبة الهلال في مواصلة انتصاراته وحصد البطولة الثالثة هذا الموسم، بعدما حقق بطولة الدوري السعودي والسوبر السعودي.
على الجانب الآخر، يسعى النصر لتحقيق البطولة الأولى المحلية هذا الموسم؛ إذ لم ينجح الفريق في المنافسة على لقب الدوري السعودي، بالإضافة إلى إقصاء الفريق من السوبر السعودي على يد الهلال.