سبب حيرة كاسترو الكبيرة قبل مواجهة الهلال

يواجه لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، حيرة قبل مواجهة الهلال، غدا الجمعة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ومن المقرر أن يغيب المدافع الإسباني إيمريك لابورت عن النهائي، بعدما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي مباراتين إثر طرده المباشر أمام الرياض، الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الخميس، فإن "كاسترو ظل حائرًا في التدريبات الأخيرة التي أجراها، مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك، قبل المغادرة إلى جدة؛ إذ بدأ التقسيمة بالثنائي عبد الإله العمري وعلي لاجامي، وبعد مرور دقائق أعاد العمري للفريق البديل واستعان بمحمد آل فتيل الذي تعافى من شد عضلي تعرض له في مباراة الاتحاد الأخيرة، وقبل انتهاء التدريبات جرب المدرب البرتغالي العمري بجانب آل فتيل وحوّل لاجامي إلى قائمة البدلاء".