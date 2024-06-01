بعد رسالة محمد عبدالمنعم الغامضة.. الأهلي يفاوض مدافع منتخب قطر
كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة التعاقد مع أحد نجوم منتخب قطر لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتأتي هذه التقارير في ظل الرسالة الغامضة التي نشرها محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، التي ربطها البعض بأنها تمهيد لرحيله في الميركاتو المقبل.
ونشر عبد المنعم فيديو احتفاليا له مع جماهير الأهلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وأرفقه بتعليق: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء".
وفسّر قطاع كبير من جماهير الأهلي كلمات عبدالمنعم بأنها رسالة وداع، وأن نهاية مشواره مع الفريق الأحمر قد اقتربت.
فيما قال الإعلامي القطري في قناة "الكاس"، محمد الكعبي، عبر حسابه على منصة "إكس": "لاعب من المنتخب القطري قريب جداً من الانتقال للأهلي المصري".
وربطت التقارير ما قاله الكعبي باللاعب يوسف أيمن، نجم نادي الدحيل.
ودعمت تقارير أخرى هذه الأنباء بعد متابعة عدد من لاعبي الأهلي اللاعب عبر حسابه على منصة "إنستغرام".
ويوسف أيمن، القطري من أصول مصرية، يبلغ من العمر 24 عامًا، ويلعب في مركز قلب الدفاع في صفوف الدحيل القطري.
بدأ يوسف مسيرته بنادي الدحيل، قبل أن يخوض تجربة احتراف قصيرة مع نادي يوبين البلجيكي، ثم نادي قطر ومنه إلى السيلية، ثم العودة مرة أخرى لصفوف ناديه الأم الدحيل.