بعد رسالة محمد عبدالمنعم الغامضة.. الأهلي يفاوض مدافع منتخب قطر

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة التعاقد مع أحد نجوم منتخب قطر لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتأتي هذه التقارير في ظل الرسالة الغامضة التي نشرها محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي المصري، التي ربطها البعض بأنها تمهيد لرحيله في الميركاتو المقبل.

ونشر عبد المنعم فيديو احتفاليا له مع جماهير الأهلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وأرفقه بتعليق: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي.. شكرا لكم على كل شيء".

وفسّر قطاع كبير من جماهير الأهلي كلمات عبدالمنعم بأنها رسالة وداع، وأن نهاية مشواره مع الفريق الأحمر قد اقتربت.