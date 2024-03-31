انهيار لاعبة خلال نهائي آرسنال وتشيلسي للسيدات (صور)
خرجت لاعبة وسط آرسنال فريدا مانوم من الملعب على محفة بعد سقوطها على العشب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للسيدات لكرة القدم أمام تشيلسي اليوم الأحد.
وسقطت اللاعبة النرويجية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
وتوقفت المباراة وتلقت مانوم البالغة من العمر 24 عاما العلاج قبل إخراجها لاحقا من الملعب وشاركت مكانها أليسيا روسو مع استئناف اللعب.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حالة مانوم "مستقرة".
في حين قال آرسنال على حسابه في منصة "X": "فريدا في كامل وعيها وتتحدث وفي حالة مستقرة، سيواصل الفريق الطبي مراقبة حالتها عن كثب".
ولم يكشف آرسنال عن أي تفاصيل بشأن سبب هذا الانهيار.
وسجلت ستينا بلاكستينيوس هدفا ليفوز آرسنال في الوقت الإضافي على تشيلسي.
وانطلقت احتفالات لاعبات آرسنال والجماهير وكشفت البديلة روسو كيف كان من الرائع أن تسجل بلاكستينيوس هدف الفوز بعد المخاوف التي أحاطت بانهيار مانوم.
وقالت روسو: "أعتقد أن القدر كان يدخر لها مفاجأة أن تسجل أفضل صديقة لها هدف الفوز من أجلها".
وأضافت: "فريدا لاعبة كبيرة ومهمة للفريق وتلعب بقلبها ونأمل أن تكون بخير، من المؤلم أن تنهار زميلة لك على الأرض بهذا الشكل. نصلي جميعا من أجل تعافيها".