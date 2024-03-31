انهيار لاعبة خلال نهائي آرسنال وتشيلسي للسيدات (صور)

خرجت لاعبة وسط آرسنال فريدا مانوم من الملعب على محفة بعد سقوطها على العشب في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للسيدات لكرة القدم أمام تشيلسي اليوم الأحد.

وسقطت اللاعبة النرويجية في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

وتوقفت المباراة وتلقت مانوم البالغة من العمر 24 عاما العلاج قبل إخراجها لاحقا من الملعب وشاركت مكانها أليسيا روسو مع استئناف اللعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حالة مانوم "مستقرة".