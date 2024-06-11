تشافي أُقيل من مهامه قبل نهاية عقده في 2025
تشافي أُقيل من مهامه قبل نهاية عقده في 2025رويترز

غوارديولا يرد على اتهامه بالوقوف وراء إقالة تشافي

لا تزال إقالة تشافي من تدريب برشلونة تثير الكثير من الأسئلة الغامضة

كشف تقرير إخباري إسباني عن مفاجأة جديدة في ملف إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة في مايو الماضي وذلك بالإشارة إلى أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي كان سببا رئيسا وراء إقالة صديقه وزميله السابق في الفريق الكتالوني من منصبه.

واستقال تشافي من منصبه مطلع العام الجاري قبل أن يعدل عن استقالته في أبريل الماضي، لكنه أقيل بقرار من خوان لابورتا رئيس النادي أواخر الشهر الماضي وتم تعيين الألماني هانزي فليك مدرباً لبرشلونة في الموسمين المقبلين.

وكشف تقرير لإذاعة "كادينا سير" الاثنين أن تشافي ومحيطه يعتقدون بأن بيب غوارديولا كان يمني نفسه بأن يفشل الأول في مهمته، بينما رد الثاني بأنه ترك نادي برشلونة قبل أكثر من 10 أعوام ولا يعلم ما يحدث داخل الفريق منذ تلك الفترة.

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وردا على اتهامه بالوقوف خلف عزل تشافي من منصبه، قال غوارديولا الاثنين في تصريحات صحفية: "أنا بعيد عن النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر، ما حدث مع تشافي ليس خطئي، ليس لدي أي علاقة بذلك".

وبعد أيام من إقالة تشافي هيرنانديز، سئل غوارديولا عن موقفه، فكان رده مثيرا بالقول: " عندما يتم طرد مدرب ما فهذا يعني أن شيئا لم ينجح، ليس لدي رأي الآن، ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك".

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