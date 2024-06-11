غوارديولا يرد على اتهامه بالوقوف وراء إقالة تشافي
كشف تقرير إخباري إسباني عن مفاجأة جديدة في ملف إقالة تشافي هيرنانديز من تدريب برشلونة في مايو الماضي وذلك بالإشارة إلى أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي كان سببا رئيسا وراء إقالة صديقه وزميله السابق في الفريق الكتالوني من منصبه.
واستقال تشافي من منصبه مطلع العام الجاري قبل أن يعدل عن استقالته في أبريل الماضي، لكنه أقيل بقرار من خوان لابورتا رئيس النادي أواخر الشهر الماضي وتم تعيين الألماني هانزي فليك مدرباً لبرشلونة في الموسمين المقبلين.
وكشف تقرير لإذاعة "كادينا سير" الاثنين أن تشافي ومحيطه يعتقدون بأن بيب غوارديولا كان يمني نفسه بأن يفشل الأول في مهمته، بينما رد الثاني بأنه ترك نادي برشلونة قبل أكثر من 10 أعوام ولا يعلم ما يحدث داخل الفريق منذ تلك الفترة.
وردا على اتهامه بالوقوف خلف عزل تشافي من منصبه، قال غوارديولا الاثنين في تصريحات صحفية: "أنا بعيد عن النادي منذ أكثر من 10 سنوات، ولا أعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر، ما حدث مع تشافي ليس خطئي، ليس لدي أي علاقة بذلك".
وبعد أيام من إقالة تشافي هيرنانديز، سئل غوارديولا عن موقفه، فكان رده مثيرا بالقول: " عندما يتم طرد مدرب ما فهذا يعني أن شيئا لم ينجح، ليس لدي رأي الآن، ربما عندما أتحدث مع الناس في برشلونة سأعرف شيئا ما، عليك أن تفوز وإلا ستفقد وظيفتك".