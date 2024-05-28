كشف اسم الشخص الذي تسبب بوقيعة بين تشافي ولاعبي برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن بعض الكواليس الخاصة برحيل المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز عن منصبه.
ووجّه برشلونة الشكر لمدربه عقب نهاية الموسم المنقضي وسط أنباء قوية حول تعيين الألماني هانزي فليك مدربًا للعملاق الكتالوني.
وأشار الإعلامي الإسباني فيكتور مالو إلى أن أليخاندرو تشيفاريا المقرَّب من رئيس النادي خوان لابورتا هو الشخص الذي تسبب في انقسام بين تشافي ولاعبي برشلونة.
وأكد مالو أن تشافي لاحظ معاملة جافة من جانب لاعبي برشلونة قبل مباراة رايو فاييكانو بالدوري الإسباني.
وأوضح أن تشافي واجه لاعبيه الذين فجّروا له مفاجأة حول رؤيتهم قائمة أعدها المدرب السابق للبارسا للاستغناء عن بعض النجوم.
ويتصدر اسم اللاعب رونالد أرواخو قائمة الغاضبين من تشافي بعد علمه أن مدرب برشلونة السابق أبدى رغبته في بيع اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب يصل إلى 90 مليون يورو للسماح بضم لاعبين جدد.
وسادت حالة من الانقسام بين اللاعبين ومدرب برشلونة السابق قبل رحيله عن قيادة الفريق الكتالوني.
وكان أبرز الغاضبين من تشافي اللاعب البرازيلي رافينيا الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق.