كشف اسم الشخص الذي تسبب بوقيعة بين تشافي ولاعبي برشلونة

وأشار الإعلامي الإسباني فيكتور مالو إلى أن أليخاندرو تشيفاريا المقرَّب من رئيس النادي خوان لابورتا هو الشخص الذي تسبب في انقسام بين تشافي ولاعبي برشلونة.

وأكد مالو أن تشافي لاحظ معاملة جافة من جانب لاعبي برشلونة قبل مباراة رايو فاييكانو بالدوري الإسباني.

وأوضح أن تشافي واجه لاعبيه الذين فجّروا له مفاجأة حول رؤيتهم قائمة أعدها المدرب السابق للبارسا للاستغناء عن بعض النجوم.