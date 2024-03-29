زيدان وريبيري على رأس المرشحين لخلاقة توخيل في بايرن
زعمت تقارير صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أول المرشحين لتدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل، بصحبة مواطنه فرانك ريبيري نجم البافاري الأسبق.
وأعلن بايرن ميونخ الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا، من المنصب.
ولا يرتبط زيدان بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن الريال في صيف 2021.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن زين الدين زيدان، لا يستبعد إمكانية العودة للتدريب، وسط تكهنات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف المقبل.
وأضافت: "في حال استقدام زيدان إلى قلعة أليانز أرينا، سيكون مواطنه فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق، في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني".
وتوج زيدان بلقب كأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا وتولى تدريب ريال مدريد بين عامي 2016 و2018 ثم بين عامي 2019 و2021 وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.
وبالنسبة للمدرب المساعد المحتمل، فقد خاض ريبيري، مسيرة طويلة مع بايرن ميونخ لمدة 12 عامًا خلال الفترة بين 2007 و2019.