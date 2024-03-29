زيدان وريبيري على رأس المرشحين لخلاقة توخيل في بايرن

وأعلن بايرن ميونخ الأسبوع الماضي رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم والبحث عن مدرب جديد، وسط تكهنات بشأن اقتراب زيدان وكذلك تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر البوندسليغا، من المنصب.

ولا يرتبط زيدان بعقد مع أي فريق منذ رحيله عن الريال في صيف 2021.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن زين الدين زيدان، لا يستبعد إمكانية العودة للتدريب، وسط تكهنات بشأن إمكانية توليه منصب المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل في الصيف المقبل.

وأضافت: "في حال استقدام زيدان إلى قلعة أليانز أرينا، سيكون مواطنه فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ السابق، في منصب المدرب المساعد بالجهاز الفني".